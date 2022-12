L’Ajuntament de Girona haurà d’abandonar el local que està destinant a l’espai els Químics Espai Jove, al barri de Palau – Sant Pau. El mes setembre del 2022 va finalitzar el contracte de lloguer estipulat i actualment s’ha establert una pròrroga pel lloguer d’aquest local fins a final de curs 2022-2023 per, d’aquesta manera, evitar que tot aquest procés afecti a serveis i projectes que es duen a terme a l’espai jove, tal com han remarcat fonts municipals.

Per tant, l’Ajuntament s’ha vist abocat a buscar un nou emplaçament a la mateixa zona que millori les instal·lacions actuals. La idea és llogar un espai, d’uns 275 metres quadrats coma a mínim, per un màxim de 63.684,72 per dos anys que es podrien prorrogar dos anys més si les dues parts hi estiguessin d’acord.

Un antic local de sofàs

L’actual servei està ubicat al carrer Caldes de Montbui, a tocar de la pujada de la Creu de Palau, en un local de 300 metres quadrats on fins l’any 2010 hi havia hagut una botiga de venda de sofàs i mobiliari per a la llar. El va inaugurar l’aleshores alcaldessa Anna Pagans, l’any 2011 i sempre havia estat situat en aquesta ubicació.

La idea de l’Ajuntament és llogar un nou local amb façana exterior que garanteixi llum natural i visibilitat i haurà d’estar el més a prop possible del Centre Cívic de Palau i els Serveis Bàsics d’Atenció Social del barri Pla de Palau – Sant Pau. També ha de garantir la proximitat amb les diferents escoles del barri, CEIP Migdia i CEIP del Pla i IES Santiago Sobrequés.

La zona geogràfica preferen per a poder donar continuïtat al servei, segons l’Ajuntament, és la que limita el carrer Emili Grahit, amb carrer Barcelona, el carrer Sant Isidre i el carrer Marquès de Caldes de Montbui i l’avinguda de Lluís Pericot.

Així doncs, en el concurs públic per trobar un nou emplaçament es puntuarà la rebaixa del preu que ofereixi el propietari d’un local i la conversió de la finca però també la localització de l’espai.

L’espai jove dels Químics forma part de la xarxa de centres destinats al jovent on també hi ha l’Estació-Espai Jove del parc Central i l’espai Güell de Can Gibert del Pla. L’equipament dels Químics és un espai de trobada, informació i acompanyament per a joves d’entre 15 i 29 anys que ofereix els seus serveis als barris del sector de Palau.