«Sortim a guanyar». Així de contundent era Lluc Salellas en el tram final del seu discurs aquest dimarts al vespre. Guanyem Girona està convençut que a partir del 29 de maig, dia posterior a les pròximes eleccions municipals, «començarà un nou cicle a la ciutat» desitjant, sobretot, tres aspectes: «proximitat, projecte» i que vida dels gironins «millori al mateix temps que ho fa a la ciutat». Ahir, la formació va presentar les línies mestres del seu projecte de ciutat a un Auditori Josep Irla que es va omplir de gom a gom per escoltar les propostes que van exposar els quatre primers candidats de la llista: Sergi Font, Amy Sabaly, Cristina Andreu i, per últim, l'alcaldable, Lluc Salellas. Entre els assistents, l'excandidata de Junts, Assumpció Puig, l'alcaldable d'Ara Girona, Carles Ribas, o la regidora del PSC, Bea Esporrín. També el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, o els presidents dels principals sindicats.

«Sortim a guanyar i amb les idees clares, amb la força, el coneixement i la cohesió per fer-ho» Lluc Salellas - Cap de llista de Guanyem Girona

Guanyem és l'única formació de Girona que ja ha presentat els seus primers deu candidats de la llista. Ho va fer el passat 17 de desembre i, tot i que ahir només van parlar els quatre primers candiats, Lluc Salellas va convidar a pujar a l'escenari a la resta en els minuts finals de l'acte -Queralt Vila, Sergi Cot, Gemma Martínez, Sílvia Aliu, Isaac Sánchez i Xavier Corominas-. «Estem treballant plegats perquè quan arribi el dia D, el 29 de maig, entrem la plaça del Vi amb les idees clares i també amb el coneixement, la força i la cohesió per dur-les a terme», deia Salellas qui va acabar exposant que estan convençuts que «la majoria de gironines i gironins volen un canvi, un gir de guió, aire fresc».

L'acte, però, va començar amb les paraules del quart de la llista, Sergi Font. «Volem dedicar la següent hora a explicar com ens agradaria que fos Girona», deia. Font enfocava el seu discurs en «iniciar un nou cicle per aconseguir la independència del nostre país» i, en aquest sentit, marcava quatre eixos clau que s'han de seguir per assolir-ho. És el cas d'unes institucions útils, però que al mateix temps les persones es puguin involucrar en les polítiques de la ciutat i en puguin ser «protagonistes», i convidava a persones de «totes les edats». També a entitats i associacions «que faciliten el sentiment de pertinença». I, per últim, demanava ampliar l'oferta de la llengua catalana, aplicant-la «a qualsevol aspecte de la nostra vida».

Després va ser el torn d'Amy Sabaly, que va parlar de «revertir les desigualtats» que hi ha actualment a Girona en diferents àmbits, començant pel social. «Entenem que un govern eficient és aquell que aposta i adopta mesures per facilitar la sobirania alimentària i enèrgica regida per les persones», apuntava fent referència a la discriminació i a l'ocupació i emprenedoria. A part, també va explicar que la igualtat també havia d'existir entre els diferents barris de la ciutat, en la salut, en les qüestions de gènere i en la seguretat i convivència, sense deixar de banda la gent gran.

«Transformar allò fonamental»

Per altra banda, Cristina Andreu repeteix com a segona de la llista i va centrar el seu discurs en «transformar allò fonamental». El primer punt que va tractar va ser l'urbanisme i va assenyalar que la ciutat havia de millorar en aspectes «tan senzills» com poden ser les voreres, la il·luminació dels carrers, la neteja o el mobiliari urbà. També va parlar sobre la mobilitat, exposant que aquesta ha de ser «respectuosa» davant la sostenibilitat i la crisi climàtica. Per això, aposten per millores en el transport públic urbà i també en un major desplegament pel que fa a la bicicleta.

Andreu va exposar també diferents propostes quant a equipaments, assenyalant que és bàsic que cada barri n'hagi de tenir i també que els que alguns dels que hi ha actualment s'han de millorar per fer-los «amables». A més, va posar èmfasi en la naturalització dels espais públics. A part, també va assenyalar que un tema «clau» era el de la gestió de l'aigua, per millorar-ne el estalvi i eficàcia, així com millorar el nou contracte de neteja.

«Hem de transformar allò fonamental com és el continent on es desenvolupa la ciutat, les estructures físiques, el medi urbà en la seva globalitat» CRISTINA ANDREU - Candidata de Guanyem Girona

Una altra cosa que preocupa a la segona de la llista de Guanyem és el tema de l'habitatge. «Em porta de cap els darrers 25 anys», va dir, afegint que «una ciutat només pot ser habitable si les persones hi troben habitatge o si aquest habitatge és digne». En aquest sentit, va mostrar preocupació pel sensellarisme que es viu a la ciutat en els últims anys i també per un parc d'habitatge envellit de la ciutat -com els de la Creueta o els de l'Aurora-, que necessita reformes «molt importants». Per això, i per tirar endavant altres projectes, també demanava més implicació de la Generalitat.

«Ciutat activa i dinàmica»

L'últim a parlar va ser l'alcaldable, Lluc Salellas, que es presenta per segona vegada com a cap de llistes en unes municipals, i també ho va fer com a segon en els comicis de 2015. Salellas va posar sobre la taula diferents qüestions que els seus altres companys no havien explicat. Va començar parlant d'una ciutat activa i dinàmica, que especialment, «compleixi amb les necessitats vitals dels gironins i gironines», i després ho va fer ho va fer d'un nou model econòmic que «potenciï àmbits que no han sigut tractats amb la força que es mereixen».

Salellas creu que hi ha cinc àmbits estratègics que s'han de tractar, com són la recerca, la indústria, l'alimentació, el sector sanitari i el comerç. En aquest últim apartat, també va destacar que s'ha d'apostar pel petit comerç i per fer vida als carrers de la ciutat i impulsar-lo, sobretot, en el Barri Vell. Però també tenir diferents punts de comerç local en els diversos barris de la ciutat, siguin espais d'artesania o petita indústria. El cap de llista de Guanyem aposta perquè tot això es potenciï a partir de «l'economia social i cooperativa».

Cultura, educació i esport

Pel que fa a la cultura, proposa augmentat el pressupost que es dedica a la cultura que es fa «els 365 dies de l'any», a la vegada que demana més línies de formació en diferents àmbits culturals, com la música o les arts. També reclama més equipaments, com obrir noves biblioteques i també «potenciar» diferents espais de la ciutat, com poden ser centres cívics, escoles o equipaments culturals, i «impulsar» altres espais com la Mercè o l'Auditori, sense oblidar d'un agent cultural de «primer nivell» com és la Universitat de Girona.

En l'apartat educatiu, Salellas va exposar que «l'abandonament escolar ha de ser un eix de qualsevol futur govern municipal» i també va deixar clar que, si ells governen, no es tancarà cap línia d'escola pública. A part, també proposa diferents millores en aquest àmbit i «fora l'horari escolar» exposa que s'han de reforçar activitats de lleure. A més, «Guanyem vol fer una aposta més valenta» i vol oferir servei públic de qualitat en l'etapa entre els zero i els sis anys, i també treballar per una educació «més inclusiva».

«Volem que els gironins i les gironines se sentin identificades amb qui governa i amb allò que passa a la ciutat» Lluc Salellas - Cap de llista de Guanyem Girona

L'alcaldable també va voler fer menció a l'esport, apostant perquè els clubs esportius de base tinguin més protagonisme envers l'elit esportiva de la ciutat. Per això, va reclamar tres elements: en la gestió dels equipaments públics, la construcció d'un nou pavelló i equilibri en el suport entre grans i petits.

Per acabar, Salellas també va voler deixar clara la seva forma de governar. En aquest sentit, aposta per tenir «presència i diàleg amb els ciutadans, escoltant i acompanyant els tècnics municipals i fent una proposta de nou lideratge de la ciutat». Un lideratge perquè els gironins «se sentin identificats amb qui governa i amb allò que passa a la ciutat» i per fer «de Girona una ciutat per a les persones».