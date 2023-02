Onze membres de la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments del Consell Municipal d’Educació (CEM) de Girona han volgut deixar clar que «La decisió de tancar l’ESO del Xifra ja va venir donada al Consell com a decisió presa en ferm per la regidoria d’Educació i el Departament d’Educació sense cap marge de maniobra» per part seva. «La decisió es pren a la Taula de Planificació, on només hi ha el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Girona», reiteren.

Els membres de la comissió surten al pas de la informació apuntada per Diari de Girona on exposa que els membres del Consell Municipal d’Educació van «avalar», o sigui donar suport, en la darrera sessió plenària, a l’eliminació de l’ESO en un document sense oposició on hi havia escrit que l’«aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional és una bona proposta pel centre» i que «pot donar oportunitats noves a la ciutat i àrea d’influència».

Els membres de la Comissió de Planificació insisteixen que en «debats anteriors» vam «expressar» que tancar l’ESO en aquest institut «era una molt mala decisió» i que van «denunciar que s’havia arribat a aquest carreró sense sortida per errors flagrants en la planificació i una manca de polítiques actives per revertir la situació».

Buscar garanties

En aquest sentit, expliquen que «en aquest context», van optar per centrar el debat de l’últim plenari del CEM a «buscar mesures pal·liatives a la situació: garantir que no es tanquin línies d’ESO públiques a la ciutat, garantir l’acompanyament de l’alumnat i vetllar perquè la conversió del Xifra en institut d’FP integral sigui realment beneficiosa per a tota la ciutat. Això és el que vam signar per unanimitat». «En cap moment hem signat que aprovem el tancament de l’ESO a l’institut, ja que aquesta decisió de l’Ajuntament i la Generalitat no ha generat mai consens en el si del CEM, sinó tot el contrari», insisteixen.

En la informació d‘aquest diari s’exposava que en la sessió plenària també des del CEM es lamentava que «fins ara no hi hagi hagut informació clara i amb antelació que pogués fer preveure aquesta situació». Respecte a les modificacions que afecten al Xifra, el document validat pel CEM també exposava que «l’aposta de convertir l’institut Narcís Xifra no ha d’implicar la reducció de grups d’ESO a la ciutat de Girona».

Els membres de la membres de la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments també volen m expressar la seva «preocupació per on anirien i en quines condicions els alumnes que fins ara tenien adscrit només l’institut Narcís Xifra, així com per la continuïtat i les condicions laborals del personal del centre afectat i la necessitat de garantir a l’alumnat que queda al Xifra la qualitat pedagògica de l’ensenyament.

Finalment, reiteren que «la decisió final de tancar les dues línies d’ESO al Xifra és únicament responsabilitat de la Generalitat i l’Ajuntament, que no ens han donat cap marge a la comissió del CEM per revertir-la» i reclamen que el regidor d’Educació de l’Ajuntament, present en els debats «surti públicament a corroborar aquest comunicat». Assenyalen que se senten «manipulats» perquè «es filtri per «interès una» resolució que no té en compte l’històric del CEM i els debats interns en el si de la comissió».

El regidor respon

Preguntat per aquest diari, el responsable municipal d'Educació, Àdam Bertran, ha assenyalat que «els debats interns han de quedar en les pròpies comissions, i esperem que així segueixi sent en el futur». També que l’aposta de futur pel Xifra «és i serà bona, però calen garanties que ajudin a reduir les incerteses que genera qualsevol canvi», i que per això «estem demanant al Departament i aquest és el compromís obtingut». El regidor apunta que treballen amb la Generalitat per tenir aquestes «garanties i el millor futur pel Xifra i tota la comunitat educativa perquè Girona es mereix el millor sistema educatiu possible» i recorda quela planificació la fa la Taula Local de Planificació, i el CEM és qui «en valora els avenços».