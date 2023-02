Més de 15.000 € recaptats en la Marxa solidària «PelsValents»

Ahir a les nou del matí es va donar el tret de sortida a la cinquena edició de la Marxa Pels Valents organitzada per la Policia Local de Caldes de Malavella amb el suport de l’Ajuntament. La marxa recapta fons per a la investigació del càncer infantil.

La participació enguany va ser massiva: hi van participar 1.408 inscrits, l’objectiu per part de l’organització era arribar als 1.201. La xifra de recaptació també s’ha superat en relació a altres anys. Quant a diners recaptats el 2019 es va arribar als 4.350€, 8.510,13€ (al 2020) i 3.100€ (al 2021) en la seva edició virtual. En l’edició passada van recollir-se 11.050€. Enguany es calcula que la xifra superarà els 15.000€, si bé s’ha d’acabar de fer el recompte contemplant totes les aportacions.

Són diverses les novetats de l’edició d’enguany. Es va estrenar un recorregut de BTT de 25 km i un altre de 15 km. A banda es va modificar el recorregut que en aquesta edició va passar per paratges emblemàtics del municipi com és Sant Maurici o la bassa de Cal Llop. Amb tot es van oferir dos recorreguts diferents, un de 6 km i un de 9 km en les modalitats de córrer o caminar.

La marxa va ser possible gràcies a prop de 200 persones que van col·laborar en l’activitat. Així hi van participar altres entitats locals, com el Club Excursionista o la Colla Gegantera.

Durant el transcurs del matí també es va fer un homenatge a donacions per a la mateixa causa a diferents entitats com el grup de petanca Caldesplai o al grup de corredores de «Les Nenes Trail».

A banda també van pujar a l’escenari per rebre un reconeixement per part del cos de la Policia Local en Marc, un nen de 7 anys en tractament de càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu, i que va participar en la marxa amb la seva família.

La iniciativa PelsValents, que ja arriba a més de 200 cossos de seguretat catalans i espanyols, entre ells policia local, protecció civil, agents rurals i IPAs, ha recaptat fins el moment més de 700.000€.