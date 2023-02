L’Ajuntament de Llagostera va celebrar, un any més, el ple juvenil, amb la participació de l’alumnat de 3r d’ESO de l’institut. Durant la sessió els alumnes van assumir les funcions polítiques dels regidors per plantejar preguntes i formular propostes de millora pel municipi de Llagostera a l’alcalde i regidors de l’equip de govern. La sessió va ser presidida per l’alcalde de Llagostera, Antoni Navarro, acompanyat de la regidora de Joventut, Educació i Esports, Sílvia Fà, el regidor de Cultura, Enric Ramionet i el regidor de Turisme, Festes, Promoció econòmica, Participació i Transparència, Eduard Díaz.

Els alumnes que van participar com a càrrecs electes van ser Martí Carreras, Ghezouani Gaina, Núria el Hadj, Biel Malagón, Berta Xargayó, Queralt Venturta, Ivan Arjona, Mariona París, Maria Palomo, Jordi Soler i Oriol Fonfria. Natana Vilanova ho va fer com a secretària i Alejandra Luque i Oriol Fernàndez van cobrir la sessió com a periodistes. L'alumnat es va interessar per diferents aspectes del municipi, com la seguretat ciutadana, els casos d’ocupació d’habitatge o el feminisme. El Ple Juvenil és una iniciativa impulsada conjuntament per les regidories de Joventut i Educació de l'Ajuntament i l'IES Llagostera.