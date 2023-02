Un home ha mort mentre treballava en una empresa de transports de Sant Julià de Ramis.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís aquesta tarda per adreçar-se fins a l'aparcament d’una empresa de transports de la població de Sant Julià de Ramis situada a la N-II, on un treballador hauria patit un accident.

Eren prop de les cinc de la tarda quan, per causes que ara s’investiguen, un treballador de 45 anys es trobava reparant la llum del remolc d’un camió quan, l’hidràulic que estava utilitzant per fer-ho ha cedit atrapant-lo a sota.

Tot i que els serveis mèdics li han intentat salvar la vida, l’home ha acabat morint.

Investigació

Al lloc dels fets s’hi han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d’Investigació de la comissaria de Girona, dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques.

Els mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona i del Departament d’Empresa i Treball d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.