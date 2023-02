ERC ha presentat aquest matí les dotze primeres persones que formaran part de la llista per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. La incògnita era saber qui ocuparia del tercer lloc cap endavant, ja que es coneixia que l'alcaldable serà, de nou, Quim Ayats. A més, la formació havia presentat aquesta setmana a Raquel Robert com a segona de la llista. Àdam Bertran repetirà com a tercer de la llista, mentre que MªÀngels Cedacers serà la quarta.

Raquel Robert serà la número dos d'ERC a Girona Actualment, Bertran és regidor d'Educació, Infància i Esports. També és mestre d'educació infantil i psicopedagog, professor associat a la Universitat de Girona i excoordinador del Consell d'Estudiants al mateix centre acadèmic. Per la seva part, Cedacers és avui dia regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització Territorial. També és expresidenta de l'associació de veïns de la Devesa i està implicada en diferents entitats veïnals i feministes. El grup també ha donat a conèixer les persones que estaran a la llista fins al número dotze. Per ordre, són els següents: Karim Sabni, Annabel Moya -actual regidora de Joventut i d'Habitatge i Eficiència Energètica-, Joan Sibill, Sílvia Martínez, Joan Ponz, Bruan Rhuí, Ricard Massanas i Marta Zambudio. «Apostem per sumar gent d'altres sensibilitats polítiques i socials amb l'objectiu de representar el conjunt dels gironins i gironines que creuen en una Girona que assoleixi totes les seves potencialitats, que tingui més força i faci passos endavant» Quim Ayats - Alcaldable d'ERC a Girona L'alcaldable, Quim Ayats, ha afirmat que ERC aposta per «sumar gent d'altres sensibilitats polítiques i socials amb l'objectiu de representar el conjunt dels gironins i gironines que creuen en una Girona que assoleixi totes les seves potencialitats, que tingui més força i faci passos endavant». A més ha apuntat que és «plural i transversal», amb «experiència de govern i preparada per liderar».