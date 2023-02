Roba un cotxe d’un domicili de Ripoll i l’estavella després d’una persecució

L’autor d’una sèrie de robatoris que es van produir dijous al vespre als barris de Casellas i Vista Alegre de Ripoll va endur-se un vehicle d’una casa particular i el va estavellar a Olot després d’una persecució amb els Mossos d’Esquadra. El lladre va abandonar el cotxe i no va poder ser detingut per la policia que encara el té en recerca.

Els fets van produir-se a una casa de Casellas pels volts de les onze de la nit. La família de J.G. estava posant al seu fill a dormir, quan van sentir sorolls a dins del domicili. Van pensar que no passava res fins que es van adonar que hi havia una porta corredissa oberta. Va ser aleshores que es van adonar que també ho era la del garatge i que l’Honda Civic familiar acabava de sortir. L’autor o autors del robatori havien entrat fins al rebedor on tenien les claus del vehicle i va marxar en direcció a Vallfogona. La família havia trucat de seguida a Mossos d’Esquadra, una patrulla dels quals va creuar-se amb el vehicle robat baixant per la carretera de Vallfogona, i van iniciar la persecució que no es va resoldre fins que un control policial que s’havia establert a Olot va motivar que el lladre estavellés el cotxe i s’escapés. L’Honda Civic de vuit anys va quedar en estat de sinistre total, tal com va poder constatar el seu propietari a la capital garrotxina.

La família creu que hi havia més d’un lladre, perquè al seient del copilot hi tenien alguns objectes que van llençar a terra abans d’endur-se’l. Al costat del fre de mà, en canvi, hi tenia la cartera amb trenta euros, que no se’n van endur, segurament per la urgència que van abandonar el vehicle després de l’accident. Mossos d’esquadra creuen que els robatoris van ser fets per una sola persona, que ja va robar un cotxe a Ridaura aquesta mateixa setmana. Es treballa amb la hipòtesi que el lladre sigui d’origen centreeuropeu.

El robatori del cotxe va ser l’episodi final d’una sèrie de robatoris que es van efectuar als dos barris ripollesos. Com a mínim van entrar a quatre domicilis, en un dels quals hi va haver una baralla entre el seu propietari i el lladre, que va acabar amb una contusió a un ull del resident.

Veïns d’aquests barris perifèrics de Ripoll denuncien sovint robatoris als seus domicilis, que en estar a la falda de l’espai natural i tractar-se de domicilis normalment unifamiliars, els fan més llaminers pels delinqüents.