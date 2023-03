El PSC presentarà en el ple de dilluns una moció en la qual demanarà preservar el parc de la Devesa i el de les Pedreres. L’any 2019, ja es van aprovar dues mocions similars, i van posar sobre la taula la necessitat de millorar la situació d’aquests dos espais naturals de la ciutat.

Els socialistes, a través de les regidores Sílvia Paneque i Bea Esporrín, recorden que per la Devesa, l’any 2010, es va fer «un pla especial al qual es van destinar gairebé 100.000 euros, aprovat inicialment, del qual fa anys que no se’n sap res. La formació apunta que diversos aspectes a millorar d’aquest espai es la il·luminació, a preservació de l’arbrat, l’actualització del pla d’usos. A més, també destaca que en el parc no hi ha cap senyalització que faci referència al fet que l’espai és un Be d’Interès Cultural en la categoria de jardí històric des del 1943 i que també és Bé Cultural d’Interès Nacional. També lamenten que els pressupostos participats de 2019 aprovessin un projecte, que encara no s’ha fet, per senyalitzar el parc amb dos plànols i 15 cartells, al qual es van assignar 5.747 euros.

Pel que fa al parc de les Pedreres reclamen «que es doni compliment al Pla Especial» i que durant aquest any es calendaritzin les pròximes actuacions a executar en aquest indret. «Els objectius principals són restaurar aquesta àrea, donada la seva importància ecològica, paisatgística i com a parc públic» assenyalen.