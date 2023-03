L’ETG i Basolí ultimen els detalls de la nova ubicació després de l’incendi

L’Escola Tècnica de Girona i el concessionari de motocicletes Basolí van ser els negocis més afectats per l’incendi de l’entrada sud de la ciutat del passat 1 de març. Bona part de les seves instal·lacions es van cremar, amb molt de material que no es va poder salvar. Ara, han passat dues setmanes del sinistre i els dos negocis ja tenen molt encaminada la seva nova ubicació, sigui de forma permanent o temporal, mentre es miren d’arreglar els danys ocasionats per les flames.

La majoria d’alumnes de l’ETG van reprendre les classes el 6 de març de forma telemàtica. Aquest, però, era un format provisional, ja que la intenció de l’escola sempre ha estat que es fessin presencialment. Sembla que «no falta gaire» per conèixer on es faran les classes presencials. Ho va detallar ahir el director de l’escola, Jordi Moncanut, qui va afirmar tenir «alguna cosa bastant enllestida», però «encara no es pot confirmar del tot». De fet, els alumnes ni els pares «tampoc en saben els detalls», explicava el director.

Per tant, sembla que aviat els més de 600 estudiants que fan classes telemàtiques es podran veure, de nou, les cares. Es tracta dels alumnes de l’ETG Automoció, on es fan cicles formatius per aquells que volen aprendre sobre el sector de l’automoció, i dels de l’ETG Businees, on es fan cursos destinats al comerç, màrqueting o administració i finances, entre altres. Mentrestant, ja fa més d’una setmana que una vuitantena d’alumnes de l’ETG Racing, on es fa la formació en mecànica de competició professional, van tornar a les classes presencials. I és que aquesta part de l’escola va ser l’única que no es va veure malmesa per l’incendi.

En paral·lel, el centre també ja ha trobat una ubicació per les noves oficines. Se situen a la mateixa illa de naus on es va produir l’incendi, però en aquest cas a la part de darrere de l’escola, al carrer del Riu Freser. En els últims dies, s’està adequant aquest espai de secretaria i recepció, tot i que ja està disponible per atendre qualsevol persona que vulgui fer alguna consulta.

Actualment, molts alumnes del centre i els treballadors del concessionari fan les seves tasques de forma telemàtica

Basolí, la pròxima setmana

El concessionari de motocicletes Basolí sembla que té encara més a prop poder tornar a atendre als seus clients de forma presencial. Segons ha pogut saber Diari de Girona, en els pròxims dies s’anunciarà el nou espai, que s’inaugurarà la setmana que ve. No estarà massa lluny d’on, fins ara, s’havia ubicat el negoci. I és que la intenció era continuar a Girona després de trenta-tres anys ubicat al mateix lloc.

De fet, sembla que els propietaris del concessionari van estar temptejant diferents espais de la ciutat. Finalment, s’haurien decantat pel més pròxim a la nau que es va cremar fa quinze dies. En els últims dies, el negoci ha continuat en funcionament, tot i que només de forma telemàtica, fent feina des d’una petita oficina.

També s’ha confirmat que no es va cremar tot l’espai. El taller, situat a la part inferior, no es va veure afectat per l’incendi i es va poder salvar material de diferent tipus. Divendres, i amb diferents agents dels cossos de seguretat, alguns treballadors van poder entrar a la nau per veure com havia quedat tot. Tanmateix, la part de dalt, on hi havia la botiga i un parell de magatzems, va quedar molt malmesa per l’incendi. Es calcula que es van perdre més de 300 vehicles, la majoria motos, però també bicicletes i patinets elèctrics.