L’Ajuntament de Girona reconeixerà la tasca feta per la Policia Municipal i algunes actuacions extraordinàries realitzades per alguns veïns durant l’any 2022. Entre aquestes hi ha la de Daniel Pratdepau Camps que va salvar la vida d’una persona que hauria pogut morir ofegada en caure a la séquia Monar. Aquesta acció ha estat una de les sis que es reconeixeran en la categoria d’argent en els Guardons i Mèrits de la Policia Municipal, que s’entregaran més endavant i que dilluns van ser aprovades en el ple municipal.

Un altre veí a qui se li concedirà aquest honor de la categoria d’argent serà Alexandre Vicenç Alonso Montero. En aquest cas, el reconeixement serà perquè va auxiliar una dona gran que havia quedat ferida de gravetat al cap després d’haver caigut al seu balcó en un immoble del carrer Sant Daniel.

Per altra banda, també entraran a la categoria d’argent diferents membres de la Policia Municipal, per diferents mèrits. Un dels agents va evitar un intent de suïcidi al carrer Francesc Rogés. Els altres tres reconeixements d’aquesta categoria són per auxiliar a persones que van patir una aturada cardiorespiratòria. Dos policies van ajudar a una dona al carrer Riu Güell, dos altres a una persona que havia patit un infart a la plaça de Salt, i quatre més van atendre una persona que havia quedat inconscient i amb aturada cardiorespiratòria que, finalment, va poder ser ressuscitada.

Altres honors

En la categoria de bronze, set agents de la Policia Municipal seran reconeguts per diferents actuacions meritòries. També es concedirà aquest honor a una inspectora de la Unitat Canina de la Policia Federal de Bèlgica, per la seva col·laboració i cooperació amb la Policia Municipal gironina. Per últim, també rebrà aquesta distinció de bronze un caporal, per a la bona disposició i la implicació en la tasca policial, especialment a l’hora d’impartir un curs de defensa extensible.

Explosió a la Casa de Cultura

L’Ajuntament també entregarà diferents diplomes com a agraïment a diferents actuacions, tant a membres de la Policia Municipal, com a veïns de la ciutat. Entre aquestes, per exemple, dos agents van evitar que una persona que patia brots psicòtics es precipités des del mirador dels Maristes, o un caporal va evitar que un noi es llancés des del pont de Sant Agustí. També diferents agents rebran aquest diploma per la intervenció que van fer després de l’explosió que hi va haver a la Casa de Cultura quan se celebrava la Nit de la Recerca el passat 30 de setembre.