Mobilització veïnal per intentar aturar el projecte que vol convertir un antic magatzem del pont de la Barca de Girona en una sala de concerts i discoteca amb un aforament de 622 persones, sota el nom d'"Alter". Les associacions de veïns de Fontajau i Sant Ponç faran reunions d’urgència els propers dies, arran de les informacions aparegudes als mitjans, i no descarten mobilitzacions.

Són els dos barris que toquen al pont de la Barca i que, inicialment no veuen amb bons ulls la possible obertura d’aquest establiment d’oci nocturn. D’entrada, els dos presidents de les entitats veïnals lamenten que cap regidor de l’Ajuntament de Girona els hagués informat que un promotor, l'empresari Kim Riera, pretenia obrir un negoci d’aquest tipus en aquest punt.

La «curiositat» del mur

Per l’Associació de Veïns de Fontajau, Joan Serra, apunta que no hi veu «cap avantatge» del barri. «A dins de la sala potser no hi haurà problemes amb els clients, però a fora...», sospira. Serra intueix possibles «botellons» i molt de «moviment de cotxes i persones» al barri durant la nit cada setmana a partir dels dijous. Troba «curiós» que s’aixequés el mur antiinundacions i s’habilités ara una escala per baixar a l’aparcament del supermercat. i de la sala de concert, quan feia deu anys que ho demanaven.

"Botellons" al riu

Pel que fa a l’Associació de Veïns de Sant Ponç, la presidenta Cristina Fernàndez, també considera estrany que s’hagi aixecat el mur just en aquest punt quan, per exemple amb el temporal «Gloria» el riu Ter es va desbordar, sobretot darrere del GEiEG. Fernàndez recorda que són un barri molt tranquil que viu molt al carrer de dia, però on el silenci domina a la nit. Recorda que hi resideix molta gent gran i que hi ha la residència per a grans discapacitats físics. En aquest sentit, apunta que molt probablement recolliran firmes per demanar l’aturada del projecte i, també per canviar la circulació al túnel del Rissech. Ara és de doble sentit i voldria que fos només de sortida per evitar l’entrada massiva de vehicles al barri. I, a més, que s'ampliï la vorera. Tem que amb la nova activitat, el barri i el passeig del Ter s’ompli de «botellons», quan són espai de passeig de mainada i animals. «Les discoteques han d’estar als polígons», indica.