La Comissió contra l’obertura de la Sala Alter de l’Associació de Veïns de Sant Ponç de Girona ha explicat, en la reunió d’aquest vespre, les accions que tiraran endavant per evitar l’obertura de la futura sala de concerts que impulsa l'empresari Kim Riera. A la reunió hi han assistit un centenar de veïns i representants de les associacions de Fontajau, Pedret i Figuerola.

L'entitat veïnal ha posat en marxa un equip amb suport jurídic, d'enginyeria ambiental i d'arquitectura per aturar la llicència de la sala. L'objectiu és presentar al·legacions a la llicència d'obres i d'obertura i al canvi d'usos permesos a la zona. A més a més, es contactarà amb altres agents socials per veure com pot afectar l'activitat de la sala Alter a la fauna de les ribes del Ter, la nidificació d'espècies protegides i el pas del carril bici.

Recollida de firmes

També es recolliran signatures i s'estudiaran accions directes per evitar l'obertura de la Sala de concerts/discoteca. La comissió ha obert una acció de participació perquè els veïns aportin idees i a més a més es puguin unir com a voluntaris a la comissió de treball.

Des de l'associació s'apunta a diferents sospites sobre el mur antiinundacions, que és el que ha permès salvar el vistiplau de l'ACA per al projecte. Apunten que "pretesament es va construir per evitar les avingudes del Ter" però que es va aixecar en un lloc on el passat temporal Glòria no es va desbordar el riu. Recorden que sí que ho va fer "un centenar de metres més avall inundant les instal·lacions del GEiEG, i tota la part baixa del barri de Sant Ponç". En aquest sentit, recorden que el barri "va estar sense llum diversos dies perquè els transformadors estan dins aparcaments subterranis que van resultar inundats" i lamenten que, en canvi, aquest tema "no s'ha resolt".

Prioritzar el mur

Finalment, l'Associació de veïns recorda que molts dels desperfectes causats pel buidatge del Pantà de Susqueda durant el temporal Glòria "encara no s'han solucionat i, en canvi, s'ha prioritzat un mur per protegir el que ha de ser la Sala Alter, on no s'havia desbordat el riu".