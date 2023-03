L’exèrcit tornarà a l’Expojove de Girona. Ho farà com l'any passat, sense uniforme militar ni cap imatge que es pugui considerar bèl·lica a l'expositor.

Després d’anys d’enrenou, una sentència de l’Audiència de Girona va definir que els militars poden ser a l’Expojove però que ho han de fer vestits sense uniforme militar. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha confirmat que van demanar espai i que seran al saló.

L’any 2018, el codi ètic de Fira de Girona , marcava que al saló no hi podien haver imatges bèl·liques. Inicialment, l’exèrcit va muntar l’estand amb personal vestit de civil, però a l’hora de la inauguració van aparèixer uniformats. Els anys anteriors, hi havia hagut protestes de grups independentistes i pacifistes. El comitè executiu de Fira de Girona va sancionar aquell incompliment del codi ètic prohibint que fossin al saló els propers tres anys.

El Ministeri de Defensa portar el cas als jutjats. Una primera sentència va donar la raó al Ministeri i el 2019 l’exèrcit va ser al saló amb uniforme. Però es va recórrer i l’Audiència Provincial va veure excessiva la prohibició però si que va indicar que l’uniforme és una imatge bèl·lica.

L’ExpoJove, el saló de la formació i l’ocupació de les comarques gironines, celebrarà la seva dissetena edició els dies 29, 30 i 31 de març al Palau de Fires.

L’esdeveniment comptarà amb 88 expositors, organitzarà més d’un centenar de xerrades i tallers (aproximadament 45 al dia) i la seva entrada serà lliure. Els dos primers dies, estarà obert de 9 del matí a 2 del migdia, i de 4 a 2/4 de 7 de la tarda. El 31 de març, l’activitat durarà de 9 a 14 hores. El principal públic són els estudiants, però també s’enfoca a famílies, professorat i tutors.

ExpoJove està organitzat per Fira de Girona, l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès i la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu primordial és donar suport als joves, pares i mares, professorat, treballadors, emprenedors i aquelles persones en situació d’atur que vulguin ampliar o reprendre els seus estudis.

El saló s’estructurarà en diferents espais. S’exposaran les possibilitats formatives a la zona de ‘Formació’, mentre que ‘Orientació laboral’ i ‘+Recursos’ s’enfocarà més en l’apartat ocupacional. De dimecres a divendres i en diferents sales habilitades es duran a terme unes 45 xerrades i tallers al dia sobre formació, ocupació o recursos. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya oferirà una mostra dinamitzada dels ensenyaments professionals de Grau Mitjà i Grau Superior que es realitzen actualment a les comarques gironines. Estudis, per exemple, d’agrària, arts gràfiques, comerç i màrqueting, fusta i moble, tèxtil, confecció i pell, arts plàstiques i disseny, hoteleria, electricitat i electrònica.