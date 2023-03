Rosa Ripoll i Casals ha mort als 91 anys. Va ser premi 3 de Març de Salt, l'any 1992 per fundar, juntament amb el seu marit Joan Freixas, l'entitat Salt Sardanista, dotze anys enrere.

Aquell 1992 també es va concedir el guardó a l'Agrupament Escolta de Sant Cugat.

L'alcalde d'aleshores, Xavier Corominas, en fer entrega dels guardons va manifestar que "tant els escoltes com la parella formada per la Rosa i en Joan han de continuar la seva tasca per promoure el nostre poble i la seva cultura desinteressadament, augmentant la capacitat de reflexió i l'esperit de sacrifici, sense esperar-ne res a canvi. El poble de Salt els agraeix la seva feina i ho fa simbòlicament fent entrega d'aquests guardons Tres de Març. Aquests es donen al col·lectiu més rellevant i a les persones que més han destacat a la població».

L'Ajuntament de salt ha lamentat la seva mort i ha expressat el seu condol a la seva família i amics.

El funeral es farà aquest divendres a les deu del matí a la parròquia de Sant Cugat de Salt.