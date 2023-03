Un punt de trobada com l’aiguabarreig del Ter i l’Onyar. On tots els rius de Girona s’uneixen en germanor. «Els rius són el fruit de la suma dels esforços, com ho són les confraries». Són paraules de Xavier Serra Besalú, professor de filosofia i director de l’Institut Salvador Espriu de Salt i escollit com a pregoner de Setmana Santa per la Junta de Confraries. Serra va apuntar, durant el pregó, celebrat aquest dijous a l’auditori Josep Irla de la Generalitat, que aquest aiguabarreig del Ter s’ha de «veure i viure» tal com s’ha de «veure i viure» la Processó de Setmana Santa, amb les confraries movent-se ordenadament.

Serra va fer un discurs centrat en dos eixos: un sobre els quatre rius i l’altre sobre com fer front a la creixent laïcització de la societat. Va descriure cada un dels rius: el Ter, que arriba cansat pels entrebancs de les preses, com entrebancs té la vida; la sèquia que modesta omple el riu Onyar i l’ajuda a tirar endavant; el Güell amb l’itinerari canviat, com els canvis de plans de la vida; el Galligants que arriba íntimament a l’Onyar; i el riu Onyar, la columna vertebral de la ciutat. El riu que «veiem i vivim». El repte Sobre el «repte» de l’església davant de l’augment laïcització de la vida pública, va animar a viure la Setmana Santa i els actes que s’organitzen «com si déu existís» en lloc de «com si Déu no existís». Anteriorment, havia apuntat que molta gent desconeix que les celebracions litúrgiques de Setmana Santa serveix per recordar la vida, passió i mort de Jesucrist. Els capellans gironins, pendents del relleu al Bisbat un any després Un clam Mentre el Bisbat no té un nou Bisbe, la màxima autoritat present a l’acte va ser el consiliari de la Junta de Confraries de Setmana Santa, Mn. Joan Baburés que també és el rector de la basílica de Sant Feliu. De fet, el pregoner, Xavier Serra, va indicar que els gironins se senten «orfes, desconcertats i desemparats» sense Bisbe. El president de la Junta de Confraries, David Fluriach, també va lamentar la situació i va ironitzar:«No sabem res, qui ho sàpiga que ho digui», va dir en referència al nom del successor de Francesc Pardo. Un clam perquè des d’altes instàncies de l’església s’esculli el substitut del bisbe Pardo. Precisament just aquest divendres 31 de març fa un any que es va morir. Els principals actes Els actes de Setmana Santa tindran com a punt àlgid la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant que començarà a les nou del vespre. Prèviament, el dimecres hi haurà la sortida dels Manaies per entregar el penó a l’expresident de l’entitat Narcís Reixach. I abans, aquest diumenge mateix, a més a més, hi haurà la benedicció de Rams, a les onze del matí, seguit de la Santa Missa.