Durant els últims mesos, Endesa ha fet diferents treballs al barri de Montjuïc de Girona per remodelar la seva xarxa elèctrica. Els treballs, que han costat a la companyia 380.000 euros, han servit per reforçar el subministrament i deixar les infraestructures preparades per impulsar l’electrificació de la demanda. Aquest, és un aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic.

En concret, s’han substituït tres trams de diferents línies subterrànies de mitjana tensió a 25 kilovatts que discorren per tres àrees del barri. En aquest cas, pels carrers de la Pujada de la Barrufa, la Torre de Suchet, Onze de Setembre, la Ronda de Fort Roig, i els carrers de Berenguer de Palol i del Camp d’Or. Per tot això, han fet falta 1.900 metres de rases per renovar un total de gairebé 2 quilòmetres de xarxa elèctrica. L’actuació estructural també ha comportat la reforma integral de tres centres de transformació, que s’han renovat tecnològicament amb la substitució de les seves antigues cel·les per unes de noves.