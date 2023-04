L’Ajuntament de Salt treballa per estendre les energies renovables i si fa uns dies es va impulsar la instal·lació d’una central de biomassa a la zona esportiva El Pla de Salt, durant les darreres setmanes s’han concretat diversos projectes per situar un sistema d’autoconsum fotovoltaic a quatre equipaments municipals, una iniciativa que compta amb un pressupost de 479.176 euros.

Concretament, serà a les Naus Guixeres i a la Pista Poliesportiva on primer s’instal·laran les plaques solars per a l’autoconsum de les instal·lacions. Els projectes estan ara mateix a informació pública, fins a final de mes, requisit previ per poder procedir a la licitació.

Teatre i mercat

Posteriorment, la iniciativa s’estendrà al Teatre i al Mercat Municipal i, en aquest cas, es treballa per tal que la proposta es desenvolupi a partir d’una concessió.

El regidor de Territori de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, explica que “amb la planta de biomassa i les primeres instal·lacions de plaques solars als equipaments municipals comencem a recollir els fruits de la feina realitzada durant els darrers anys. És un primer pas de cara a continuar consolidant l’aposta per les renovables que van

lligades també a la constitució de la comunitat energètica de Salt”.

Planta de biomassa

Paral·lelament a la instal·lació de plaques fotovoltaiques es treballa en projectes com el de la instal·lació d’una central de biomassa subministrarà la calefacció i l'aigua calenta a la zona esportiva El Pla de Salt i a les escoles Gegant del Rec i el Pla.

La concessió té un import de 879.265 euros i l’objectiu de la iniciativa passa per substituir els combustibles fòssils per fonts d’energia renovables i, alhora, reduir els costos de producció d’aigua calenta i calefacció a partir de la millora dels sistemes de control i eficiència de les instal·lacions.