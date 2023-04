El PSC de Girona afirma que la construcció de l'edifici per part de la Diputació a un solar del barri de Montilivi es pot aturar. Segons la portaveu de la formació, Sílvia Paneque, «és necessari redactar un Pla Especial d'assignació d'usos» en cas que la Diputació vulgui aixecar un edifici en aquesta parcel·la. «Aquest tràmit és absolutament indispensable», afegeix Paneque. Aquest solar va passar en mans de la Diputació fa unes setmanes, després que l'Ajuntament li cedís aquest espai a canvi de l'antiga UNED.

Els socialistes expliquen que han treballat aquest tema amb l'ajuda d'advocats i s'ha comprovat que el solar de Montilivi, situat al carrer Puigsacalm 9-19, entre els carrers Josep Maria Corredor i Maria Aurèlia Capmany, a tocar dels jardins de Vicenç Albert Ballester, no té un ús assignat. És per aquest motiu que, segons l'article 181.1 del Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat «en aquelles parcel·les que no tinguin un ús concret o no assignat serà necessària la redacció d'un Pla Especial d'assignació d'usos».

Per altra banda, el president del PSC a la Diputació, Pere Casellas, considera que «en el moment que ens trobem, la Diputació no avançarà tràmits en la construcció de l'edifici a Montilivi». «Tinc el convenciment que el govern de la Diputació és conscient que falten pocs dies per a les eleccions i que és necessari esperar el resultat de les municipals», també diu Casellas.