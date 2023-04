La Policia Local de Salt ha organitzat aquest matí una jornada tècnica per a l'ús de drons en operacions de seguretat, emergències i de l’administració pública. Han estat una cinquantena de persones les que han participat a l'acte, entre pilots, comandaments de forces de cossos de seguretat i treballadors de l’administració pública. La formació ha estat impartida per part de membres de l’Associació Catalana d’Aeronaus No Tripulades (ASCANT) i la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en seguretat aeronàutica (PEGASO).

La iniciativa de dur a terme una formació d’aquest tipus a Salt va néixer després d’una recent jornada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya sobre les intervencions policials amb drons i els aspectes operatius i procedimentals que cal saber. A partir d’aquí, des de la Policia de Salt es va engegar la proposta que ha cristal·litzat amb la jornada que s’ha dut a terme aquest dimarts per tal de donar a conèixer les possibilitat d’aquests aparells i les restriccions legals existents. La sessió d’avui és un primer pas perquè des de la Policia Local de Salt, així com des de diverses àrees de l’Ajuntament, sumin aquesta eina a la seva jornada laboral. «Sense cap mena de dubte la incorporació dels drons a la Policia Local suposa incrementar les eines de les quals disposem, tenint en compte les restriccions existents a un terme municipal com el nostre, situat dins espai aeri controlat per la proximitat de l’Aeroport de Girona-Costa Brava i dos heliports més», explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal. En una primera fase, Salt planteja l’ús dels drons en intervencions que afectarien àmbits diverses com la seguretat, les emergències, el medi ambient i l’urbanisme i que es podrien dur a terme en col·laboració o donant suport a d’altres administracions o cossos policials.