Uns 250 nens i nenes de set centres educatius de Girona han fet de paradistes aquest matí i han venut els productes dels horts de les seves escoles al Mercat del Lleó. Al llarg d'aquest curs, els infants treballen el cultiu de diferents productes a les seves escoles i aquest matí han venut els seus productes com si fossin un paradista més. En concret, han estat dotze grups de classe de primària i secundària de les escoles Àgora, Domeny, Eiximenis, El Bosc de la Pabordia, Montfalgars, Sagrada Família i Font de l’Abella les que han participat.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, han passejat per les parades i han aprofitat per conèixer la tasca de les escoles. I és que des de 2008 l’Ajuntament de Girona, a través del Servei d’Educació, porta a terme el projecte de suport als horts de les escoles de la ciutat amb l’objectiu d’introduir l’alumnat al món de l’horticultura i facilitar que totes les escoles puguin tenir un espai d’hort. D’aquesta manera els infants aprenen a conrear la terra, coneixen les diferents verdures i hortalisses que s’hi poden plantar i també quan és el millor moment per recollir-les i consumir-les.

La iniciativa pretén, d’una banda, facilitar la formació del professorat per gestionar l’hort ecològic de cada centre escolar de la ciutat de Girona i, de l’altra, sensibilitzar cap a una cultura agrària més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Girona, com a Ciutat Educadora, promou amb aquestes i altres actuacions l’educació per la salut i la participació de tots els seus habitants en bones pràctiques de desenvolupament sostenible. El projecte d’horts escolars i la posterior venda dels productes al mercat en són un bon exemple.