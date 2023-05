La comissió d'Urbanisme de Girona ha avalat que l'antic xalet Soler de la ciutat es reconverteixi en la Casa de la Tecnologia i aculli el Museu de les Matemàtiques. La comissió ha aprovat definitivament la modificació del pla especial de patrimoni de la ciutat, que permetrà tirar endavant l'obra. El projecte de reforma inclou dues fases. La primera, que concentra el gruix de la inversió, se centrarà a rehabilitar l'antiga casa burgesa dels anys 40. La planta baixa serà la seu permanent del museu; i la primera, espai de coworking digital i tecnològic. En una segona fase, es farà una sala polivalent annexa al xalet. Les obres costaran al voltant d'1,5 milions d'euros dels quals més de 680.000 es finançaran a través dels Next Generation.

L'edifici, que es va construir entre els anys 1940 i 1941 i és obra de l'arquitecte Ricard Giralt, ocupa 734 metres quadrats d'una finca enjardinada que en suma 2.774. Està protegit i porta anys en desús. El projecte de reforma inclou remodelar tot el xalet -mantenint, això sí, els seus elements característics- per convertir-lo en futura Casa de la Tecnologia.

De tota la inversió, el gran gruix correspon a la primera fase d'obres. Aquests treballs sumen 1,2 milions d'euros i, un cop s'enllesteixin, permetran poder obrir ja l'equipament al públic.

A la planta baixa, que tindrà 297 metres quadrats, s'hi trobaran la recepció i les diferents sales del Museu de les Matemàtiques. El primer pis, que tindrà 201 metres quadrats, acollirà un espai diàfan i un coworking digital i tecnològic. El semisoterrani es destinarà a tallers per a l'alumnat i la ciutadania -entre d'altres, de robòtica- i també tindrà un magatzem. I finalment, les golfes -de 80 metres quadrats- acolliran l'arxiu i altres serveis.

En aquesta fase de la reforma, la superfície del xalet també sumarà gairebé 200 metres quadrats més (en passarà a tenir uns 900). Perquè en un dels laterals s'hi construiran ascensors i una zona de lavabos. Un espai annex que farà de ròtula cap a la sala polivalent que es preveu construir en una segona fase. Aquesta sala farà uns 80 metres quadrats i costarà uns 265.600 euros.

Nous espais verds

En paral·lel, la Casa de la Tecnologia també permetrà guanyar nous espais verds per als gironins. Perquè els jardins que envolten el xalet Soler, i on també s'hi preveuen fer tallers, passaran a ser d'ús públic.

El projecte de reforma també inclou enderrocar part del mur posterior del xalet per fer-hi un nou accés que connecti amb les places Valentí Fargnoli i Celestina Vigneaux. De fet, aquesta passarà a ser l'entrada principal de la Casa de la Tecnologia, i serà des d'aquí on hi entraran els grups escolars per visitar-ne el museu i fer-hi tallers (en comptes de fer-ho per la banda de la carretera Barcelona).

Aquest dimecres, el projecte ha rebut el vistiplau de la comissió d'Urbanisme, que ha aprovat definitivament la modificació del pla especial del patrimoni de Girona que permetrà reconvertir l'antic xalet Soler en la Casa de la Tecnologia i el Museu de les Matemàtiques. La modificació aprovada avui detalla les condicions en què s'haurà de dur a terme la reforma (per exemple, a l'hora de resoldre'n l'accessibilitat o enderrocar les edificacions auxiliars del xalet, sense valor patrimonial). A més, s'elimina la prohibició de fer noves construccions al jardí.