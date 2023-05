La Fundació Princesa de Girona ha anunciat aquest divendres que el doctor en biomedicina gironí Marc Schneeberger rebrà el premi en Recerca Científica aquest 2023. El jurat ha anunciat el nom del guanyador en l’acte del Tour del Talent que ha fet a Lugo i ha justificat la decisió per “la seva brillant trajectòria i lideratge internacional” a part de “l’impacte de la recerca i les aportacions en el descobriment d’una nova regió del cervell”. Schneeberger va nèixer a Lloret de Mar i actualment lidera un grup de recerca al laboratori de control neurovascular de processos homestàtics a la Universitat de Yale, als Estats Units.

La Fundació Princesa de Girona segueix celebrant el Tour del Talent per diversos punts de l’estat i aprofita per anunciar els guanyadors dels premis que reparteix cada any a joves emprenedors. Aquest divendres s’ha fet a Lugo i ha estat presidida pel rei Felip VI.

En aquesta parada per la província gallega, la fundació ha anunciat el guanyador del premi de Recerca Científica del 2023. El jurat ha escollit l’investigador Marc Schneeberger Pané. Asseguren que el gironí s’ha convertit “en un model excel·lent a seguir per altres joves investigadors”.

El premiat ha assistit a l’anunci aquest divendres i ha assegurat que la fundació és “una excel·lent plataforma” per mostrar al públic les investigacions que lideren diversos joves i atraure talent.

Marc Schneeberger va néixer el 1987 a Lloret de Mar i és llicenciat en Farmàcia i doctor en Biomedicina per la Universitat de Barcelona. En la seva tesi va estudiar processos cel·lulars en neurones hipotalàmiques que regulen el balanç energètic.

Ara, lidera un grup de recerca a la Universitat de Yale. El seu treball consisteix en descriure de quina manera el sistema nerviós controla el balanç energètic i el metabolisme i es comunica amb múltiples teixits perifèrics. Aquest procés és clau per tractar malalties com ara l’obesitat.

A dia d’avui encara no hi ha cap fàrmac que pugui combatre l’obesitat sense efectes secundaris. Els casos més greus s’han de resoldre amb processos quirúrgics molt invasius. Les noves poblacions de neurones que el gironí descriu en les investigacions ja s’estan estudiant per desenvolupar fàrmacs que ajudin a combatre aquesta malaltia.