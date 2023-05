L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha acomiadat del consistori demanant als grups fer "un esforç per bastir ponts" i defensant que calen "ajuntaments independentistes". Aprofitant l'últim ple abans del 28-M, Madrenas ha fet autocrítica admetent que "a vegades" no ha sabut "seduir la resta de regidors com calia" per aconseguir consensos. Però també ha lamentat que, en determinats moments, "la força de l'oposició s'ha destinat més a dificultar l'acció de govern que no a perseguir l'acord". L'alcaldessa, que creu que deixa "una bona obra de govern", també ha afirmat que l'U d'Octubre "no és un record sinó el model a seguir per tornar-hi". I que calen "ajuntaments independentistes, perquè no farem la independència sense els ajuntaments"

El ple ordinari d'aquest maig, el darrer del mandat, també s'ha convertit en l'últim del de l'alcaldessa Marta Madrenas. Aquest 28-M, tanca set anys al capdavant de l'Ajuntament i dotze al consistori gironí. Ella, precisament, ha estat qui l'ha tancat, fent un discurs que ha transitat entre l'agraïment, el desig i -també- una part de crítica.

L'alcaldessa de Girona ha agraït la feina de tots els regidors del ple; especialment, però, els de JxCat. "És impossible tirar endavant l'Ajuntament sense tenir un equip il·lusionat, potent, preparat i, sobretot, resilient; jo he tingut l'enorme fortuna de tenir-lo", ha dit Madrenas. L'alcaldessa, a més, tampoc s'ha oblidat dels regidors d'ERC, a qui ha "reconegut" haver fet el pas d'entrar a govern en plena crisi de la covid-19. I finalment, tirant un mandat enrere, també ha agraït la feina que van fer "plegats" amb el PSC abans del referèndum de l'1-O.

Aquí, precisament, Marta Madrenas ha tingut un record per a l'exalcalde, expresident de la Generalitat i "estimat amic" Carles Puigdemont. "Vaig entrar en política de la seva mà, ell em va mostrar el significat de patriotisme amb majúscules, on no hi té cabuda la renúncia ni el doblegar-se; i el seu injust exili no ha estat obstacle, al contrari, per haver-hi mantingut l'amistat", ha afirmat l'alcaldessa.

"Crispació i visceralitat"

Madrenas ha admès que ser alcaldessa ha estat "l'honor més gran que un responsable públic pot tenir". Ha recordat que, precisament, l'essència de la política municipal és estar "al servei de la ciutadania". Però també ha admès que, avui dia, "és innegable que una part de la societat no s'acaba de sentir connectat amb la gestió pública". "Estem vivint moments complexos, que estan desembocant en un augment de la crispació; l'exigència del ciutadà, que és positiva i necessària, massa sovint es confon amb una visceralitat que va més enllà de la lògica", ha afegit.

I ja fent referència al ple municipal, Madrenas ha fet una crida a l'entesa entre els diferents grups. "En un context on s'han acabat les majories absolutes, aquí i a tot arreu, cal que tots fem un esforç per bastir ponts", ha afirmat, demanant als regidors i regidores "donar exemple". "Pel bé de la ciutat, estem abocats a l'entesa", ha assegurat l'alcaldessa de Girona.

"Calen governs dialogants amb tothom, però que a la vegada tinguin la força necessària per dirigir el timó de la ciutat", ha dit Madrenas, que d'entrada ha fet autocrítica perquè "a vegades" no ha sabut "seduir" la resta de grups "per aconseguir el consens suficient". Però en aquest punt, l'alcaldessa tampoc s'ha estat de llançar un dard contra l'oposició. "En aquest context de fragmentació política, defenso una oposició que tingui un rol constructiu, amb més empatia; hi ha hagut moments on hem estat capaços d'arribar a acords importants, però també moments on la força de l'oposició s'ha destinat més a dificultar l'acció de govern que no a perseguir l'acord", ha assegurat.

Infrafinançament i massa burocràcia

Madrenas ha fet una crida a què, en el post 28-M, més enllà de qui sigui govern i oposició, "és imprescindible traslladar a la ciutadania una imatge de diàleg i acords". "A l'Ajuntament posem noms i cognoms als problemes, als reptes, a les situacions dels veïns i veïnes", ha afirmat l'alcaldessa. Sense amagar, però, que avui dia els ajuntaments arrosseguen dos problemes endèmics que cal resoldre: "L'infrafinançament per una banda, i una burocràcia cada vegada més irracional per l'altra".

"Necessitem més recursos, i veiem com la tendència és escanyar-nos cada vegada més; ens estem convertint en el boc expiatori del dèficit públic de l'Estat, i quadrar els números i mantenir els serveis és cada vegada més difícil", ha dit Madrenas, en referència al finançament. "I també cal modificar urgentment les lleis estatals que ens estan portant a una lentitud administrativa infinita i exasperant; en moltes ocasions, aquests anys m'he sentit tremendament frustrada davant unes normes tan recargolades", ha afegit, en relació a la burocràcia excessiva, dient que si l'estat espanyol no mou fitxa per resoldre-la, hi ha "el risc real de caure en la inacció".

"Una bona obra de govern"

L'alcaldessa ha destinat la part final del discurs a fer balanç d'aquests anys al capdavant de l'Ajuntament de Girona, dient que "malgrat tot", considera que pot "presentar una bona obra de govern". Ha posat en valor que "la ciutat funciona", exemplificant-ho amb l'increment de població i les xifres de creació d'ocupació. I no ha amagat que aquest "ha estat el mandat més difícil des de la recuperació democràtica" (en referència a les protestes postsentència, els estralls del Gloria, la pandèmia de la covid-19 i l'escalada inflacionista arran de la guerra a Ucraïna)."Han estat quatre anys d'una carrera d'obstacles constants; i tot i això, i com deia, l'engranatge de la ciutat funciona, i ho fa molt bé", ha dit.

Mirant enrere, durant els set anys que ha estat alcaldessa de Girona, Madrenas n'ha volgut destacat dos episodis. El primer, l'impacte que va suposar la pandèmia, "que ens va portar a tots al límit". "Per això vull posar de nou en valor aquesta implicació de tothom, aquest compromís davant l'adversitat, que ens va permetre superar un dels moments més difícils de la nostra història recent", ha dit.

"Ajuntaments independentistes"

El segon moment que l'alcaldessa ha posat en valor és el referèndum de l'1 d'octubre. "Soc independentista; crec que la independència és l'única solució perquè els catalans tinguem els serveis públics i l'estat del benestar que ens mereixem", ha afirmat Madrenas, posat en valor que l'1-O va significar "un abans i un després" i que a Girona es va viure "amb una intensitat enorme".

Per a l'alcaldessa, el referèndum "no és només un record, sinó el model a seguir per tornar-hi". "Estic convençuda que hi tornarem, perquè malgrat el desànim actual, la independència continua sent el principal objectiu polític d'una part molt important de la població", ha dit l'alcaldessa, afirmant que calen consistoris "independentistes".

"Des dels ajuntaments no farem la independència, però cal que hi hagi ajuntaments independentistes, perquè no farem la independència sense els ajuntaments; a Girona hi ha una àmplia majoria social que vol la independència de Catalunya, i l'Ajuntament no els hi pot donar l'esquena", ha assegurat. "Durant l'1 d'octubre, durant el 155, durant la llarga repressió, l'Ajuntament de Girona no hem abaixat el cap, i estic orgullosa d'haver-nos convertit en un referent per al país", ha afirmat.

Per últim, l'alcaldessa s'ha referit als reptes que té Girona com a ciutat. N'ha destacat, entre d'altres, el canvi climàtic, la revolució digital i tecnològica, la igualtat real en termes de feminisme o la protecció dels més febles i vulnerables. "Crec honestament que sota els meus mandats hem iniciat el camí per afrontar-los, però també és evident que cal aprofundir-hi, i que els propers anys seran clau", ha afirmat.

Madrenas ha agraït a tots aquells amb qui ha "pogut treballar pel progrés de Girona". Tant als regidors i regidores del govern, com a entitats, associacions, empreses i veïns. "En tots aquests anys, estic orgullosa de la feina i la dedicació", ha subratllat, dient sentir-se "recompensada". "Desitjo tota la sort i encerts a qui em succeeixi a partir d'ara; la construcció del futur de Girona continuarà sent responsabilitat de tothom, i aquí ens hi trobarem tots", ha conclòs.