El Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona ha fixat el 18 de maig com la nova data per celebrar la Festa Major de la UdG sota el lema «Defensem el que és nostre». Aquesta celebració, en un principi, s’havia d’haver fet el 20 d’abril al campus Montilivi, però l’Ajuntament només permetia que es fes a aquest espai tenint en compte uns horaris i els nivells de contaminació acústica. Finalment, no es va arribar a un acord amb els estudiants i la festa es va ajornar.

Ara, el Consell d’Estudiants ha fixat aquesta nova data, pel pròxim dijous, i també la mateixa hora d’inici, a les vuit del vespre. En tot cas, l’Ajuntament afirma que els estudiants han fet certs canvis en el plantejament de la celebració i els serveis tècnics del consistori estan estudiant la viabilitat. Per tant, l’Ajuntament explica que encara no és segur que es pugui celebrar la Festa Major de la UdG en aquesta data.

Segons una llei aprovada el 2013, els actes que se celebrin un dijous en tot aquell sector han d’acabar a les onze de la nit perquè la zona està catalogada d’alta sensibilitat acústica. Així, es va oferir traslladar la festa a un divendres o a un altre espai, on la normativa permet fer aquesta activitat fins més tard, però no hi va haver acord. Els estudiants ja es van queixar quan van haver d’anul·lar la festa del 20 d’abril, i van recordar que, en anys anteriors això «mai havia estat un problema».

Festa dijous passat

Al mateix Campus de Montilivi es va celebrar, dijous passat (4 de maig) una altra festa. En aquest cas, no estava organitzada pel Consell d'Estudiants de la UdG, sinó pel grup de batucada del mateix centre. En aquesta ocasió, no es va convidar cap grup musical, i es va posar música, des de sobre un escenari, per mitjà d'un DJ. L'acte, del qual no se n'havia fet massa propaganda, també va comptar amb servei de barra i entrepans. Alguns dels assistents confirmen que la música no es va allargar fins més enllà de la mitjanit.