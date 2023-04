La Universitat de Girona no tindrà Festa Major aquest any, almenys de moment. El Consell d’Estudiants va anul·lar l’esdeveniment que s’havia de celebrar demà, 20 d’abril, al campus de Montilivi. No hi ha hagut acord entre Ajuntament i estudiants sobre el lloc on s’havia de celebrar la festa. I és que el consistori només permetia tenir activitat acústica fins a les onze de la nit a l’aparcament de Ciències. Això no va agradar als estudiants, que apunten que la normativa que ha utilitzat l’Ajuntament per no permetre la Festa Major d’enguany està vigent des del 2013 i que «mai havia resultat un problema».

En el ple d'aquest dilluns Guanyem Girona va preguntar els motius per la restricció horària que volien aplicar a la festa major, i el regidor d’Activitats i Urbanisime, Lluís Martí, va dir que l’any passat hi va haver moltes queixes de veïns. A més, la zona està catalogada com a espai d’alta sensibilitat acústica, motiu pel qual allà, un dijous, no podien allargar més l’horari. També va apuntar que havien ofert traslladar la festa a un divendres, on la normativa per a espais d’alta sensibilitat acústica permet aquesta activitat fins a la una de la matinada. Fins i tot, va plantejar l’opció de fer-ho fora d’espais d’aquest tipus, com a la Copa de la Devesa, on ja es podria fer la festa fins a les tres de la matinada.

Coses ja pagades

El Consell d’Estudiants explica que «la festa major és prou important com perquè estigui sotmesa a un lloc a un altre». Alguns anys s’havia celebrat a La Copa, o fins i tot a l’aparcament de Fontajau, però últimament s’havia fet a l’aparcament de Ciències. «Ja ens van moure i ara ho volen tornar a fer», apunten i critiquen que, ahir matí, «encara no teníem cap confirmació oficial». A més, recriminen a l’Ajuntament que «els arguments que se’ns han donat són de molt poc pes».

Els estudiants també lamenten que ja havien pagat diferent material per la festa o també s’hauran de fer càrrec d’una part dels costos dels grups que havien d’actuar, com els Smooking Souls. Diuen que el que «més ens molesta» és que «organitzem la Festa Major de manera altruista, sense voluntat de guanyar res econòmicament». Tanmateix, «això no quedarà així i hi haurà una alternativa» diuen. Per la seva banda, l’equip de govern de la UdG «dona suport a totes les que el Consell d’Estudiants organitza i lamenta profundament que s’hagi produït aquesta circumstància», deien en un comunicat.