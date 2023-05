La policia incrementa els controls davant dels Maristes de Girona per evitar més accidents

La Policia Municipal de Girona ha incrementat els controls de velocitat a l’avinguda Josep Tarradellas després que un nou accident a tocar el col·legi Maristes, a l’hora d’entrada al recinte, posés en alerta les famílies dels alumnes. Aquest xoc, entre un cotxe i una moto, va acabar amb una conductora ferida lleu, però els pares temen que un dia algun nen o nena pugui acabar rebent. L’equip de govern, després de conversar amb la direcció de l'escola, ha ordenat a la policia que faci més controls a la zona, per així, enxampar els infractors i obligar els conductors a reduir la marxa amb la seva presència.

Fa dos anys es va fer una actuació similar i en quatre dies es van posar 124 sancions.

Senyal de radar

També es posarà senyalització permanent advertint del radar als conductors, com a efecte dissuasiu.

De fet, en els darrers mesos hi ha hagut altres episodis amb accidents a prop del centre escolar. El director del centre, Xavier Garcia, explicava a Diari de Girona, després d’aquest xoc que han demanat, molts cops, que l’Ajuntament que apliqui alguna mesura permanent, per exemple que es col·loquin bandes rugoses al paviment, o que s’instal·li alguna caixa de radar com la del pont de Fontajau que s’ha comprovat que provoquen la reducció de la velocitat dels cotxes, hi hagi l’aparell o no.

Les peticions

La primera mesura es va descartar al seu un punt de pas freqüent d’ambulàncies i la segona, per ara no es tira endavant, perquè la instal·lació de les tres primeres caixes de radar a la ciutat va provocar un llarg litigi amb l’empresa que havia guanyat el concurs. Ara se n’hauria d’obrir un de nou. De moment, l’Ajuntament aposta pels controls de velocitat i per la presència d’un agent cívic a l’entrada o sortida dels alumnes.