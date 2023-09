El Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona va acordar ahir a la tarda posicionar-se en contra de la infiltració de l'agent de la Policia Nacional per solidaritzar-se amb la comunitat universitària i, sobretot, amb Òscar Campos. El jove estudiant va tenir una relació amb la policia nacional sense saber que estava infiltrada. Aquesta, va estudiar a la UdG sota una identitat falsa, i gràcies a això, va poder establir relacions que la van fer accedir als espais del moviment social a Girona.

La coordinadora del Consell d'Estudiants, Judith Tortajada, assegura que «es van posar en contacte amb el Rectorat per preguntar sobre l’estat de la qüestió el mateix mes de juliol». A més, l'òrgan estudiantil allarga la mà a totes les persones afectades per les infiltracions policials i anuncia que donarà seguiment a la possible actuació que pugui fer la universitat contra la policia infiltrada. El Consell d'Estudiants també se solidaritza amb les universitats de Barcelona i València que han patit casos d’infiltració.

Per últim, l'òrgan demanarà al Consell d'Estudiants de les Universitats Catalanes (CEUCAT) i a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) que també «emetin un posicionament i treballin per combatre qualsevol tipus de praxi d’aquest tipus».

En paral·lel, ahir a la tarda es va aprovar una moció ciutadana presentada per l'Ateneu Popular de Girona, per rebutjar l'espionatge i les infiltracions policials al moviment independentista. L'equip de govern -Guanyem Girona, Junts i ERC- va votar a favor, mentre que el PP i Vox ho van fer en contra. El PSC-Gironins pel canvi es va abstenir.