L'Ajuntament de Sant Gregori promou un programa d'activitat física dirigida, basat en la marxa nòrdica, però, saps què és la marxa nòrdica? T'expliquem la seva història. Segons la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) aquest esport va néixer a Finlàndia, creat perquè a l'estiu, els esquiadors de fons poguessin entrenar.

La marxa nòrdica

Consisteix a caminar amb uns bastons especials. De segur que, heu vist un munt de persones amb aquests bastonets, caminant per a diversos indrets. Gràcies a la tecnicitat d'aquests elements, estarem treballant els braços, avantbraços i mans, mentre enfortim les cames i fem treballar el nostre cor i pulmons. Així doncs, és una activitat molt completa i segons cada nivell, pots augmentar les distàncies o l'altitud.

La marxa nòrdica es pot fer en pla, amb descensos o pujades, segons el nivell

Que ens ofereix Sant Gregori

Aquesta tarda entre les 17:30 i les 18:30 hores podràs anar a gaudir d'una jornada de marxa nòrdica a Sant Gregori. El lloc de trobada és a la Zona Esportiva de 'La Pineda', no cal fer inscripció prèvia, és oberta a tots els públics, així que, no us preocupeu si la vostra condició física no és excel·lent, ja que el ritme serà moderat i a més, l'activitat és gratuïta.

En cas de no tenir bastons de marxa nòrdica, no passa res, pots anar a provar-ho sense ells i després si veus que t'agrada pots anar a qualsevol botiga esportiva i allà els trobaràs. Aquesta activitat està promoguda per l'Ajuntament de Sant Gregori. Esperem que en gaudiu!