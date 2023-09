Els comerciants reuneixen més de 60 firmes en contra del tall a la Salle

Els comerciants que tenen un negoci a la zona del tall del carrer de Sant Joan Baptista la Salle de Girona han recollit més de seixanta firmes per demanar que «es retiri el tall». Aquest, va començar el passat 21 de setembre i s’allargarà fins al 9 d’octubre, i se situa en el tram del carrer Sant Joan Baptista la Salle, entre Juli Garreta i Joan Maragall. Durant aquests vint dies, aquesta part de via, que habitualment està destinada a la circulació de vehicles, és per als vianants. Tot això, davant la «indignació» dels comerciants de la zona.

Ahir matí, les més de seixanta firmes arreplegades es van presentar a l’Ajuntament de Girona. «Tothom s’està queixant», expliquen els comerciants i és que el tall provoca «cues» de vehicles en moments puntals del dia. Especialment, detallen que les cues es produeixen durant les entrades i sortides dels infants a les escoles. Aquesta part del barri de l’Eixample té tres centres educatius separats per pocs metres, l’escola Doctor Masmitjà, el Verd i la Salle. Tampoc queda massa lluny l’escola Vedruna. A més, les cues també apareixen a última hora de la tarda «quan els treballadors marxen a casa».

A part del tall del carrer de Sant Joan Baptista la Salle, també hi ha un altre canvi en la circulació a la zona. En aquest sentit, s’ha canviat la direcció de la circulació al carrer Juli Garreta, entre la Salle i Tomàs de Lorenzana. «Tothom queda enganxat» afirmen els comerciants, i afegeixen que «la gent no arriba puntual» a causa del tall i el col·lapse de vehicles que hi ha en aquests moments puntuals del dia. A tot això, també s’ha d’afegir que els transportistes «es queixen» perquè han d’aparcar «lluny» els vehicles. En aquest tram del carrer de la Salle hi ha un gran espai de zona de càrrega i descàrrega que no es pot utilitzar a causa del tall. «Alguns han de deixar la furgoneta al costat del Mercat del Lleó i s’arrisquen que els posin multes», afirmen els comerciants.

Prova pilot

El tall és una prova pilot que ha posat en marxa l’Ajuntament en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat que es va celebrar la setmana passada. L’objectiu és millorar la qualitat ambiental del barri de l’Eixample, la seguretat del parc infantil i l’itinerari escolar als centres educatius de la zona. Una prova que, si dona bons resultats, farà que aquest tall al carrer de la Salle es produeixi de forma permanent a partir de 2024. En el primer dia de tall, la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, detallava que les cues de vehicles «podien passar», però també esperava que «s’anessin reduint». Per això, va demanar esperar fins al 9 d’octubre per veure les «conseqüències positives».

Tanmateix, segons expliquen els comerciants, això no s’ha produït després de gairebé una setmana de prova. A més, apunten que «no hi ha necessitat» de tallar el carrer, ja que «ningú en fa ús, està pensat per vehicles i els infants de les escoles no venen a jugar». En aquest sentit, l’escola Doctor Masmitjà va sortir a fer diferents activitats dijous i divendres de la setmana passada, en els dos primers dies del tall del carrer.

Aquestes activitats estaven emmarcades dins la Setmana Europea de la Mobilitat, tot i que no estava previst que sortissin cap més dies a fer activitats. Així, la prova pilot promoguda per l’Ajuntament no és perquè els centres educatius facin activitats al carrer, sinó per garantir més seguretat als infants en les entrades i les sortides. En tota, van ser una desena de centres educatius de Girona que van fer activitats al carrer durant la setmana passada, provocant diferents talls als carrers del voltant.