Quatre entitats renuncien a tenir barraca per Fires de Girona

L’espai de la Copa comptarà aquest any amb dinou punts que vendran entrepans i begudes per Fires de Girona, dos més que l’any passat. Tanmateix, i després del sorteig que es va fer el passat 26 de juliol, quatre entitats han renunciat a tenir barraca aquest any per Fires de Girona. Així, el Club de Futbol Santa Eugènia, la Colla Gegantera Fal·lera Gironina, l’Associació Juvenil Salsa Jove i l’AEiG Vista Alegre no tindran finalment barraca tot i haver estat una de les quinze entitats que van sortir en el sorteig -hi ha quatre espais reservats a associacions de la Universitat de Girona.

Aquestes són les entitats que tindran barraca aquest any per Fires de Girona Per tant, aquestes quatre vacants han anat a caure en mans de les entitats que en un principi estaven en reserva. En aquest sentit, hi havia vuit associacions a l’espera, però quatre no van estar interessades en la plaça. Va ser el cas de l’AEiG Sant Narcís, l’Associació La Sorellona, el CESET CE Sta Eugenia i el Club Rítmica Girona. Així, les quatre vacants les ocupen l’Associació de Naturalista de Girona, el Club Esportiu Volei Girona, l’Associació Vista Alegre Parròquia (AVAP) i l’Assocació de Rugbi Gironí. D'aquesta manera, les entitats que tindran punt de venda de begudes i entrepans a la Copa són: AVV Fontajau, Associació cultural cubana, AEiG Pare Claret, Mancomunitat de Santa Eugènia, Club d'Escacs Gerunda, Casal Independentista El Forn, Diables de l'Onyar, Girona Club d'Hoquei, Club Esportiu Pontenc, Associació de Veïns Germans Sàbat, CPA Girona, Associació de Naturalistes de Girona, Club Esportiu Volei Girona, Associació Vista Alegre Parròquia (AVAP), Associació de Rugbi Gironí, Consell d'estudiants de la Universitat de Girona, Colla castellera Xoriguers de la UdG, Àligues i Aligots: rugbi universitari de Girona, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Aquests són els grups que tocaran a La Copa per Fires de Girona La barraca del parc del Migdia Per altra banda, quatre entitats opten a gestionar la barraca que hi haurà aquest any per primera vegada al parc del Migdia per Fires. En els últims anys, només es feien concerts i enguany l’espai també comptarà amb venda de begudes i entrepans. Les associacions que opten a gestionar la barraca són Peu a Baix Motorsport Club Girona, AVV Pla de Palau, AFA Escola Eiximenis, AMPA Migdia Girona. Mentrestant, Associació de comerç Girona Sud, Union hispano-eslovaca i Lucinda Lucía Machado Trinchete han quedat descartats per no complir alguna de les bases.