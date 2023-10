L'Ajuntament de Girona preveu que ben aviat hi hagi una nova jornada de pesca elèctrica de peixos al riu Onyar. Així ho va explicar el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, durant el ple d'aquest dilluns. Va exposar que es faria a finals d'aquesta setmana o a principi de la setmana vinent. Va explicar que hi ha hagut casos d'ànecs morts possiblement per botulisme i que hi ha peixos que estan patint amb el poc cabal del riu Onyar. Cot però, va ser clar. Va recordar que la llei catalana mana sacrificar aquells exemplars que no són autòctons.

Tot plegat responia a una pregunta de la regidora del PSC Carla Aguilera que va indicar que se li "trencava el cor" quan veia la icònica imatge de les cases de l'Onyar transformada en una escena "apocalíptica" amb un riu amb tan poca aigua, amb ànecs morts i peixos lluitant per moure's a dins de l'aigua. Va demanar treballar entre tots els partits i amb entitats per trobar una solució al problema.

Cot va voler recordar que el poc cabal dels rius és un tema que va molt més enllà de la imatge de les cases de l'Onyar o del Ter al seu pas per Girona i que moltes d'aquestes qüestions s'haurien de tractar al Parlament o al Congrés, com ara els transvasaments o l'aprovació de macroprojectes que necessiten molta aigua i on el PSC i el PSOE hi tindrien molt a dir però que els avalen.

La primera actuació amb pesca elèctrica al riu Onyar, al seu pas per Girona, es va fer a finals del mes d'abril d'aquest any amb l'objectiu de salvar tants peixos autòctons com fos possible i traslladar-los al riu Ter, on hi ha més aigua. L'encàrrec va anar a càrrec de l’empresa Sorelló que va retirar centenars de peixos. La intervenció es va fer amb unes eines homologades que generen un camp elèctric que comprèn un màxim de cinc metres.

L'actuació que es va fer avançant metre a metre per dins del riu, deixava els peixos immobilitzats durant uns minuts i s’anaven agafant amb salabrets. A continuació, s’examinava cada exemplar per saber si era d’una espècie exòtica o autòctona. Els exòtics invasors, prenent com a referència la llista del catàleg espanyol d’espècies invasores, es posaven en sacs o caixes seques i acabaven morint. Hi havia carpes (230 exemplars que van pesar un total de 625 quilos), gardins (1), misgurns (15), rútils (33) i peixos sol (12). El sacrifici dels animals invasors capturats és obligat, per llei. Fins i tot les carpes, que estan al llistat d'espècies exòtiques.

Els autòctons s’anaven posant en recipients amb aigua i es traslladaven al riu Ter perquè sobrevisquin. Hi havia barbs de l’Ebre (92), barbs de muntanya (21) i anguiles (5). És comú confondre els barbs, que poden arribar als 80 centímetres d’allargada, amb carpes. Es van salvar els barbs perquè la llei catalana els assimilar ja als autòctons.