Un motorista de 25 anys ha mort aquesta matinada en un sinistre viari a l'N-II a Fornells de la Selva.

L'accident s'ha produït cap a les tres de la matinada a l'altura del punt quilomètric 708,5, al seu pas per Fornells. La motocicleta que conduïa ha patit una sortida de via per causes que encara es desconeixen.

Arran de la incidència, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els serveis d'emergències en arribar al lloc dlels fets no han pogut fer res per salvar-li la vida i s'ha certificat la mort del motorista. La víctima mortal tenia 25 anys i era estranger, però residia a les comarques de Girona.

Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit investiguen les causes de l'accident mortal.

Quant a l’afectació viària, l’N-II ha tingut restriccions de mobilitat en el punt de l’accident durant dues hores, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

24 morts, la meitat motoristes

Amb la mort d'aquest motorista s'eleven a 24 les víctimes mortals en sinistres viaris que han tingut lloc enguany a la província de Girona.

El col·lectiu dels motoristes a més s'està convertint en el col·lectiu més castigat enguany en sinistres viaris. Han perdut la vida dotze persones d'aquest col·lectiu vulnerable, això representa la meitat dels difunts d'accident de trànsit d'aquest 2023.

Amb Catalunya ja són 130 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana, segons les dades provisionals de Trànsit.

El de Fornells és també el primer sinistre mortal viari a les carreteres de Girona d'aquest novembre. El darrer havia ocorregut el 20 d'octubre a l'N-II a Vidreres. On es va produir una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència del xoc, una persona va morir i dues més van resultar ferides de poca gravetat.