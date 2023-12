La majoria de jaciments arqueològics de les comarques gironines han passat per les mans i l’estudi de Josep Burch, doctor en Història per la Universitat de Girona des de l’any 1996 i professor titular d’Arqueologia d’aquesta mateixa universitat des de l’any 1999. La feina de l’arqueòleg és examinar el subsol i inspeccionar els jaciments a la recerca dels avantpassats i determinar una part de la història. Com si fossin uns inspectors policials, els arqueòlegs actuen amb la màxima cura i detall buscant resoldre la clau del passat.