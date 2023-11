Els Bombers es van haver de mobilitzar aquest dimecres a la nit per un incendi a l'escola Santa Eugènia de Girona, també coneguda com a Col·legi Groc.

Van derivar cinc dotacions al servei en rebre un avís cap a tres quarts d'onze on se'ls informava que semblava que hi havia foc a l'interior del col·legi.

En arribar, però els efectius d'emergències van confirmar que no era a dins sinó en una habitació annexa on hi ha la instal·lació elèctrica i les calderes. El foc estava confinat a la sala de calderes i van sufocar-lo. Un cop extingit van comprovar que havia cremat el motor d'una caldera de gasoil, indiquen des del cos d'emergències.

Un cop extingit l'incendi van ventilar aquest espai annex. Posteriorment, van revisar tota l'escola per veure si el foc havia causat afectacions de fum. Finalment, el resultat va ser negatiu i cap a les dotze de la nit van els Bombers poder donar el servei per finalitzat.