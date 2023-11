Retiraran totes les deixalles, vegetació i fang de 360m2 de la sèquia Monar

L’Ajuntament de Girona busca una empresa per tal que faci una neteja a fons d’un tram del canal de la sèquia Monar en el seu darrer tram al descobert, a la zona de la comporta de l’escola Maristes i la Tresoreria de la Seguretat Social. Es vol aprofitar que actualment no hi ha cabal d’aigua circulant, de forma que el tram de canal «quedi net i sense l’acumulació de residus que hi ha, com ara fangs, pedres, terres, vegetació, envasos lleugers i brossa diversa», segons s’exposa a la memòria tècnica del projecte.

La solució proposada consisteix en baixar maquinària i personal en aquest tram del canal, realitzar una esbrossada i neteja de fons, després actuar amb maquinària i ajudes manuals per excavar, carregar i acumular els residus en pilons a dins del canal però al costat sud per així després mitjançant pinces o contenidors anar retirant els residus, els quals prèviament hauran estat classificats per fraccions . Una altra opció serà retirar els residus amb gran camió aspirador. El cost màxim que s’estima que es pagarà és de 32.284,47 euros i ja s’ha obert el concurs públic. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins l’11 de desembre. L’oferta més econòmica serà la guanyadora. Un cop s’adjudiquin els treballs, l’empresa escollida es preveu que estigui un mes realitzant les tasques de neteja del canal. El manteniment de la sèquia Monar al terme municipal de Girona no està adjudicat a cap empresa i es presta amb mitjans propis o bé mitjançant adjudicacions puntuals per a reparacions amb un objecte concret, amb l’excepció de la part que fa referència a les comportes, ja que el manteniment i control de les reixes i comportes està inclòs dins el servei de sanejament públic que executa l’empresa de capital íntegrament públic, Cicle de l’Aigua del Ter S.A. (CATSA a partir d’ara). Sovint s’hi poden veure voluntaris de la Brigada Activista del Salabret que baixen fins a la sèquia i retiren deixalles amb les mans, mentre lamenten l’incivisme i que l’Ajuntament no hi dediqui més esforços. Els peixos L’actuació comportarà les gestions prèvies pel tall absolut d’aigua i l’assecatge de la Sèquia Monar, per assegurar que ningú deixi passar aigua mentre es realitzen les tasques. Al mateix temps, s’haurà de garantir el salvament de peixos d’espècies piscícoles autòctones que s’hi puguin trobar. La zona d’actuació és el darrer tram al descobert de la sèquia. A partir d’aquí, l’aigua es pot derivar cap al Riu Güell o bé per tal que passi per sota el sifó del Riu Güell i continui a través de la canalització soterrada fins al Riu Onyar. Els usos de l’aigua que transporta són diversos i transcendents: Reg per les diferents hortes dels municipis i del Parc de la Devesa, generació, d’energia hidroelèctrica i cabal pel Riu Onyar a la imatge icònica i turística de Girona, naturalització del paisatge urbà i potenciador de biodiversitat.