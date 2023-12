La cavalcada dels Reis d'Orient de Girona mantindrà el format dels darrers anys. El campament es continuarà ubicant al camp de Mart i la comitiva sortirà pels carrers de la ciutat a partir de les sis de la tarda. Es repartiran caramels i monedes de xocolata dels germans Roca i els reis faran un tram a peu i un altre a sobre les carrosses que es mouran a pedals. A banda dels tres Reis, el cuiner també sortirà amb la carrossa. Altres anys, el vehicle es quedava al campament. La cavalcada, amb uns 300 voluntaris, acabarà a l'esplanada de la Copa, cap a les vuit del vespre, segons ha explicat avui el cap de la cavalcada, Pere Pons. Tot plegat sota l'organització de la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona.

Recorregut:

Ses Majestats iniciaran el recorregut a les sis de la tarda, sortiran del Camp de Mart, on estarà instal·lat el Campament Reial i passaran per la rotonda i el carrer de Caterina Albert, per la plaça de Prudenci i Bertrana, la plaça de Miquel Palol, el carrer de Mestre Francesc Civil, la plaça de Joan Brossa, la plaça de Poeta Marquina, la rotonda de Sant Antoni Maria Claret, el carrer de Joan Maragall, la Plaça Catalunya, l’avinguda Sant Francesc, el carrer de Santa Clara, la plaça Independència, l’avinguda Ramon Folch i, finalment, arribaran a la rotonda del Rellotge per accedir a la Copa on hi haurà un gran acte final. Durant l’acte, el mag Naj-Mandin, acompanyat de la carbonera major, Tem-Noch, dirigirà les 6 bandes musicals participants en la cavalcada per tocar la cançó dels Tres Reis donant la benvinguda a Ses Majestats.