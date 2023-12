L’Ajuntament de Girona contractarà un servei d’allotjament i manutenció per a gats en una residència externa, que estarà disponible en els possibles moments en què la capacitat de les instal·lacions Centre Municipal de Recollida d’Animals sigui insuficient per poder acollir amb condicions tots els animals abandonats.

Es tracta, doncs, d’una mesura provisional mentre no entri en funcionament el nou Centre d’Acollida d’Animals del Gironès amb la qual el consistori vol assegurar el benestar animal de tots els exemplars que arribin a la gatera. A més, des de l’Ajuntament també s’han previst diverses campanyes d’esterilització i identificació de gats i gates durant l’any vinent per poder ajudar també a pal·liar les situacions de sobrepoblació de la gatera municipal.

“El nombre de gats no ha parat de créixer els últims anys i per això és necessari reforçar el servei que els atén. Esperem que ben aviat es puguin veure avenços en el nou Centre d'Acollida d'Animals del Gironès, un equipament indispensable per millorar el benestar dels animals. D'altra banda, cal conscienciar la ciutadania sobre la importància d'esterilitzar i xipar els gats. Si no es fa, quan es perden es fa impossible localitzar-los, quedant totalment desvalguts”, ha subratllat la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa.

Gràcies a aquest contracte, es podrà donar resposta als increments puntuals i als imprevistos d’animals a gestionar derivats de determinats casos, com la síndrome de Noé, les quarantenes o els abandonaments massius. La necessitat de disposar d’un servei complementari d’aquest tipus s’ha evidenciat especialment en el darrer any, en els moments puntuals en què s’han recollit molts gats abandonats i el ritme d’adopcions no ha pogut equilibrar el balanç.