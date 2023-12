Nou desnonament a Salt. Aquest divendres s'ha desallotjat una família que vivia en un habitatge del carrer Pep Ventura.

Els Mossos d'Esquadra han acompanyat els responsables dels jutjats (comitiva judicial) per poder portar a terme aquest desnonament que afectava una família de set membres. Una parella i cinc menors d'edat.

Els Mossos desnonant una familia amb cinc menors a Salt a 200 metres de dues escoles. Que penseu fer per aturar aquesta onada de desnonaments desproporcionats? @govern @ViladeSalt @vinasxifra — Sindicat d'Habitatge de Salt (@SaltSindicat) 15 de diciembre de 2023

Des del Sindicat d'habitatge de Salt s'ha denunciat a través de les xarxes socials que s'estava fent aquest desnonament "amb cinc menors a Salt a 200 metres de dues escoles. Què penseu fer per aturar aquesta onada de desnonaments desproporcionats?" i interpel·len al govern català així com l'Ajuntament de Salt.

En el cas d'aquest divendres a la zona hi havia diverses furgonetes de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM. Segons la policia, aquest desnonament s'està portant a terme sense incidents.

I és que el Sindicat de l'Habitatge de Salt havia convocat una concentració de suport a primera hora del matí per evitar el desnonament ordenat pel Jutjat número 5 de Girona i els assistents s'han topat amb un desplegament dels Mossos d'Esquadra. Això els ha impedit accedir dins de l'habitatge. El sindicat critica que la família tenia un informe de vulnerabilitat i malgrat això s'hagi tirat endavant el procés.

En un primer moment la comitiva judicial ha assegurat que no tenia cap document al respecte i després de fer-los arribar l'informe, finalment han decidit tirar endavant el procés. Això ha suposat un trasbals per la família i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès al pare, que estava al balcó del pis, per un atac d'angoixa que ha patit

Ara mateix a Salt, un fons Voltor desallotja una família amb cinc menors, amb l'ajut del @govern i dels Mossos. El fons voltor incompleix la llei catalana. Ningú no ens defensa? @ViladeSalt @laia_co pic.twitter.com/xuFKVES8Gk — Anna Mas (@AnnaMas1) 15 de diciembre de 2023

"Aturat sis cops"

L'Ajuntament de Salt assegura que ha intentat aturar el desnonament fins a última hora "però les gestions amb el fons voltor propietari de l'immoble han estat infructuoses". D'altra banda, recorda que la feina feta des de l'Oficina Local d'Habitatge i serveis socials del consistori havia aturat el desnonament de la família "fins a sis vegades, però la família no compleix amb els requisits per complir la Llei Catalana i forçar al fons voltor a tramitar un lloguer social". Des del consistori també afegeixen que com es fa amb tots els casos, serveis socials farà acompanyament a la família per "garantir que no queda desemparada".

Evitar el trasbals

Es tracta d'una família que té cinc fills i que aquest matí s'han despertat amb un dispositiu dels Mossos d'Esquadra a la porta tres hores abans del desnonament del pis.

Cap a dos quarts de vuit els infants han sortit de casa, alguns d'ells per anar a l'institut i els altres per anar a l'escola. L'objectiu era evitar que visquessin el desnonament en primera persona. Algunes de les professores dels nens han vingut fins al carrer de Pep Ventura per acompanyar-los fins a l'escola i donar suport a la família abans que els fessin fora del pis.

Minuts després que la família quedés al carrer i que els tècnics instal·lessin una alarma i posessin baranes per evitar que tornin a entrar a l'habitatge, la propietat ha penjat un cartell de pis en venda al balcó.

A les 6 del matí els mossos ja estan preparats per desnonar una família a Salt.

Hores abans de l'hora de llançament ja tallen el carrer per impedir la defensa organitzada dels habiatatges.

Venen temps difícils però no ens arronsarem! pic.twitter.com/4txnHdkSth — Aniol (@Aniol_unedo) 15 de diciembre de 2023

Aquest dimecres també a Salt hi va haver un altre desnonament, en aquest cas d'una dona i la seva filla que vivien en pis a tocar del passeig dels Països Catalans. Aquest va acabar amb tres activistes del sindicat d'habitatge de Salt detinguts per resistència i desobediència als agents de l'autoritat després d'intentar evitar el desnonament.

Aquest fet va provocar que a la zona hi hagués molta presència policial i també una concentració posterior a Girona fins que els activistes van ser deixats en llibertat a la comissaria dels Mossos de Vista Alegre.