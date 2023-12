El Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) desenvolupa una jornada de simulació obstètrica en tocúrgia avançada per perfeccionar l'assistència de parts complicats. El curs, organitzat per segon any consecutiu i que compta amb la participació activa d'obstetres del centre i d'hospitals d'arreu de Catalunya, té l'objectiu de formar tot el personal sanitari involucrat en l'atenció obstètrica per millorar-la. Al Santa Caterina, l'any passat el 17% dels parts vaginals instrumentats i el 18% dels parts per cesària van requerir aquestes tècniques. Aquesta iniciativa s'ha promogut durant la Setmana Catalana de Simulació, impulsada pel Grup Espanyol de Seguretat Obstètrica (GESO).

El programa inclou tallers enfocats a la realització de parts amb ventosa, fòrceps, extracció difícil en cesària i part de natges. Mitjançant l'ús de simuladors, els professionals tenen l'oportunitat de practicar aquests procediments en un entorn segur, millorant així les seves habilitats per afrontar situacions clíniques complexes en la seva pràctica diària. La simulació ha demostrat el seu impacte positiu en la reducció de la morbiditat materna i neonatal. La tocúrgia és un conjunt de guies clíniques i tècniques que ajuden a resoldre amb seguretat els casos més intricats. Per aquest motiu, esdevé necessari un entrenament adequat per poder actuar amb la màxima diligència professional. Aquesta formació específica contribueix directament a millorar la qualitat de l'atenció obstètrica. Part vaginal amb fetus de natges El curs posa un èmfasi especial en l'entrenament de les tècniques i maniobres de l'assistència al part de natges, una modalitat poc freqüent. Fins a l'actualitat, l'hospital Santa Caterina ofereix l'opció de part vaginal a les gestants amb fetus de natges, sempre que hagin tingut un part vaginal previ. Amb l'objectiu de proporcionar una atenció el màxim de personalitzada, la idea és poder oferir aquesta opció en tots els casos, segons explica la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'hospital Santa Caterina, Alícia Carrera, i per això "és tan important aquest programa formatiu de simulació", afirma.