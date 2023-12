L’Ajuntament de Girona ha renunciat a la compra d’un pis del barri de Can Gibert del Pla en detectar que hi havia ocupes. Havia iniciat els tràmits el mes de febrer i hi havia de destinar 80.000 euros. La propietat va alertar que algú havia accedit a l’habitatge, situat al carrer Riu Güell. La Policia Municipal va saber que hi havia dues persones que deien que hi havien accedit feia un mes i que havien comprat les claus per 1.500 euros. Es va demanar als Serveis Socials d’Atenció Primària la situació de les dues persones per si complien els requisits de vulnerabilitat i se’ls podia ajudar amb un lloguer social. Ara però, hi viuen altres ocupes que no són vulnerables, segons consta en un decret d’alcaldia. Com que la propietat demanava saber la situació de l’acord, l’Ajuntament ha acabat desistint.

En el darrer ple municipal, el regidor del PSC Maxi Fuentes va preguntar per aquest fet i per si es preveien altres compres d’habitatges. La regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, va admetre que hi ha operacions que «per diferents motius» no s’acaben exercint. Va explicar que els habitatges cada cop són «més cars» però que segueixen interessats en adquirir pisos però també que en ocasions on s’ha de competir amb persones vulnerables se cedeix el dret en favor seu.