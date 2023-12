La rebaixa del preu del contracte de neteja de Girona ja és una realitat. Es va aprovar aquest dilluns al ple municipal de l'Ajuntament de Girona amb el vot en contra de tota l’oposició. Seran quasi 4,9 milions menys en els vuit anys previstos i quedarà fixat en 163.193.808 euros. La rebaixa s’aplica per adaptar-lo a la situació climàtica actual, segons el govern, amb mesures com ara la reduir els serveis ordinaris de neteja amb aigua a la meitat i fer ús d’aigua regenerada a causa de la declaració de l’estat d’excepcionalitat per sequera. També s’endarrereix la implementació dels contenidors de recollida selectiva a tota la ciutat i el porta a porta allà on es va considerar que era possible.

Girona modificarà el contracte de neteja per adaptar-lo a la situació climàtica actual El tripartit no va tenir el suport de cap grup de l’oposició. El PSC, el PP i VOX van apuntar que calia més neteja. «La ciutat està bruta», va dir Francisco Javier Domínguez (VOX). « La gent de Girona té la certesa que la ciutat està bruta», va assenyalar Jaume Veray (PP). Mentrestant, Sílvia Paneque (PSC), va preguntar perquè ja es decidia retallar la neteja amb aigua un 50% per tot el contracte de vuit anys i va indicar que «el servei és deficient», que «la gent no està contenta» i va recordar que, a més, el govern havia acordat «apujar la taxa d’escombraries».