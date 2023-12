La patronal de l'oci nocturn, la Fecasarm, ha demanat més policies a les zones d'oci nocturn de la ciutat de Girona després dels incidents de la setmana passada a l'exterior del local Platea. El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas de Quintana, ha explicat que ahir es va reunir amb els Mossos d'Esquadra i avui amb l'Ajuntament de Girona i que els ha fet aquesta petició. Ha demanat que hi hagi més vehicles policials i patrulles a peu tant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Municipal per dissuadir a persones que busquin algun tipus de conflicte. No seria tan sols al carrer Jeroni Real de Fontclara, sinó també a la plaça Independència o al carrer Figuerola, entre d'altres.

En la reunió amb representants de l'Ajuntament, Boadas de Quintana, també ha demanat que s'instal·li una pilona al carrer Jeroni Real de Fontclara. En concret en un punt on no impedeixi l'accés a l'aparcament per darrere dels Jutjats però sí seguir endavant en aquest carrer. En els incidents d'aquest cap de setmana, un vehicle va irrompre al mig dels aldarulls.

Més càmeres

També s'ha sol·licitat que s'iniciïn els passos necessaris per col·locar càmeres de videovigilància a l'exterior del local que enfoquin més enllà de les actuals, que per protecció de dades només estan limitades a l'accés al local. La idea és que hi hagi una càmera que enfoqui més a la zona l'exterior des de l'entrada i una altra a la cruïlla amb el passeig Canalejas. Aquesta petició dependrà però de la Comissió de Videovigilància que és qui autoritza aquests aparells a la via pública. Aquests aparells, ha recordat Boadas de Quintana, no servirien només per detectar autors de possibles incidents a l'exterior del local sinó que també pot ajudar a resoldre robatoris o casos d'assetjament, entre d'altres.

Finalment, des del local s'emprendran mesures encarades a incrementar la seguretat a l'interior del local amb accions com ara la presència de detectors de metalls, entre d'altres.