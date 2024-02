L'entitat Mou-te en bici denuncia silenci administratiu per part de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat a qui fa un any van fer arribar 1.300 signatures per demanar que la carretera dels Àngels es tanqui als vehicles motors almenys un dissabte al mes. "Demanem la pacificació d'aquesta carretera, després dels atropellaments mortals de dues ciclistes a la ciutat -una d'elles als Àngels-", explica el president de Mou-te en Bici, Xavier Corominas, que critica que "no hi ha hagut resposta i, en canvi, fa pocs dies que s'ha tallat per un ral·li". "És una llàstima que pels cotxes es pugui tancar i per les bicis no", lamenta Corominas. L'entitat també denuncia "l'assetjament" que assegura reben els ciclistes.

"Pensem que tancar la carretera dels Àngels un dissabte al mes de vuit a una és molt poca molèstia i permetria fer esport amb seguretat", defensa el president de Mou-te en bici, Xavier Corominas, que està convençut que, a més, la mesura "atrauria turisme i també seria bona pels gironins i les gironines".

L'entitat té acordada una reunió amb l'Ajuntament de Girona les pròximes setmanes que espera serveixi per "trobar solucions". A més, destaca que s'ha aconseguit una "millora important", que feia temps que reclamava i és la de "poder comptar ciclistes als Àngels", gràcies al comptador que hi ha posat la Diputació de Girona. Tot i això, des de Mou-te en bici insisteixen a dir que "cal que les administracions liderin el propòsit de tancar els Àngels un cop al mes per aconseguir-ho".

Dues ciclistes atropellades

Des del 2021 han mort a Girona ciutat dues ciclistes atropellades. La primera, una dona de 35 anys, que va ser envestida l'octubre d'aquell any a la carretera dels Àngels per un conductor begut que no la va socórrer i va fugir. La segona era una dona de 21 anys, que va ser atropellada el setembre del 2023 a la cruïlla de l'Escola d'Hostaleria per una conductora que no tenia carnet de conduir. Ambdós conductors es troben en llibertat.

Des de Mou-te en bici denuncien que la justícia en aquests casos sigui laxa: "Matar un ciclista amb un cotxe surt molt barat", critica Xavier Corominas, que insisteix a dir que hi ha "impunitat". En aquesta línia, i durant un acte impulsat per l'entitat i celebrat a Girona aquest divendres, la fiscal de trànsit de Girona, Emma Ruiz, va demanar "canviar la mentalitat" de la justícia perquè les víctimes d'accidents no quedin desprotegides.

Per l'atropellament de la Tina (la ciclista de 35 anys envestida mortalment als Àngels), Ruiz va explicar que ja s'ha acabat la instrucció de la causa i que tant la fiscalia com l'acusació particular sol·liciten 8 anys de presó per delictes contra la seguretat viària, homicidi imprudent i omissió del deure de socors. També reclamen que al conductor se'l privi de poder conduir durant 6 anys.

En el cas de l'atropellament mortal de l'Iris (la ciclista de 21 anys), Ruiz va explicar que s'està instruint i que s'ha demanat un informe pericial de reconstrucció de l'accident. La investigació ha permès saber que la dona que va atropellar mortalment la ciclista havia comprat mesos enrere un permís fals (en el marc de la trama 'Loki'). I que després que se li retirés, es va presentar a l'examen teòric de conduir, el va suspendre, i va continuar agafant el cotxe.

Assetjament al ciclista

Mou-te en bici també denuncia el tracte discriminatori que assegura reben els ciclistes quan circulen per les vies gironines. "Hi ha un assetjament al ciclista", denuncia el president de Mou-te en bici, que explica "molts ciclistes que circulen pel centre de la calçada en un carrer de sentit únic, tal com marca la llei, reben cops de clàxon o acceleracions de motor" d'alguns conductors frustrats per no poder avançar-los. Corominas recorda que "això és punible".

Per revertir situacions com aquesta i promoure accions per garantir la seguretat dels ciclistes, Mou-te en bici ha presentat aquest divendres una proposta per pacificar el trànsit al centre de Girona que demana a l'Ajuntament que estudiï. En concret, proposa treure els cotxes de la plaça Marquès de Camps i reconfigurar el sentit de diferents vies, per permetre que aquells cotxes que vulguin accedir cap al Barri Vell hi tinguin accés (a través de l'avinguda Sant Francesc), però que tot el trànsit de pas no hagi de passar pel centre. A més, Mou-te en bici també vol que el carrer Nou sigui de vianants.