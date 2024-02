El PSC denuncia que l’informe de la tala d’arbres a la Devesa és posterior a l’actuació

El grup municipal del PSC a Girona considera «molt greu» que s’hagi procedit a la tala de divuit arbres dels jardins del parc de la Devesa amb un informe justificador, que assenyalen, es va fer després de la intervenció. Assenyalen que l’actuació, per tant, es va fer «de forma arbitrària sense que ho avalés cap tècnic». «L’únic informe que ens han facilitat, de menys d’una pàgina, es va emetre amb posterioritat a la tala, una setmana després d’haver talat els divuit arbres», assenyala la regidora socialista Bea Esporrín.

La representant del PSC explica que «generalment, aquests informes s’acompanyen d’annexos amb fotografies que corroboren el mal estat de l’arbrat, però en aquest cas, no s’ha fet així», insisteix. A més a més, considera que «la justificació» per la tala és «molt poc acurada». En el document s’explica que «principalment alguns exemplars tenen esquerdes i obertures als troncs. Altres estan inclinats perdent l’eix central de gravetat de l’arbre. També es detecten forats de barrinadors en fusta morta. Segons la brigada municipal, periòdicament recullen branques trencades procedents d’aquests arbres, algunes d’elles importants. En definitiva, són arbres amb risc i sense expectatives».

També lamenta que «aquesta és una actuació que no es va informar la comissió de patrimoni cultural de la Generalitat, tot i que era preceptiu fer-ho, ni consta al pla Pla municipal d’actuacions per a la gestió de la flora exòtica invasora». «Es preveuen talar les més de 800 robinies que hi ha a Girona per ser espècie invasora? Si la ubicació de les 18 robínies dels jardins podia propiciar la dispersió, com és que als voltants no trobem un munt de falses acàcies que hagin nascut aquests anys?», es pregunta la regidora.