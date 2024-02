Aclamats pràcticament a cada sessió, amb part del públic dempeus, els xilens The Flying González, es van endur l’elefant d’Or en solitari del Festival Internacional del Circ de Girona que va celebrar, ahir a la nit, la gala final. La seva atracció del triple trapezi volant, amb quinze participants sota la carpa de la Devesa va captivar el jurat del certamen. És el primer cop aquest segle que hi ha tants trapezistes al mateix número. Al segle passat, està documentat que va passar tan sols en dues ocasions. A més, Jesús González arrodonia el xou amb un quàdruple salt normal. L’atracció no només va enamorar el jurat. També al públic que els va votar massivament com el millor número i es van endur també el premi del públic.

Els elefants de plata van ser pel cercle aeri del Duo Soul (Canadà i Moldàvia), l'adagio acrobàtic sense cap altre element que no sigui el cos dels australians Resplendence Duo i del grup In your hands (Rússia) amb la disciplina del portor coreà, on un membre de la parella llança a l'aire a l'altre i el recull abans que caigui. Els elefants de bronze van correspondre al diabolo del rus Aleksey Teslin, a la perxa dels argentins Duo Soma i a les anelles aèries de l'ucraïnesa Daria Humeniuk. El premi de la Crítica va distingir el Duo Stardust, mentre que el premi de la Imatge va ser pel Duo Soul. Enguany també es va entregar el Premi especial Natalia Jigalova a Light Arrow. Pel que fa a l'assistència d'aquesta edició, el Festival va arribar als 28.631 espectadors al llarg dels sis dies, una xifra molt similar a l'edició anterior i que manté l'esdeveniment vora els 30.000 espectadors. El palmarès: Elefants d'Or The Flying González, Triple Trapezi volant (Xile) Elefants de Plata Duo Soul, Cercle aeri (Canadà & Moldàvia) Resplendence Duo, Adagio acrobàtic (Austràlia) In your hands, Portor coreà (Rússia) Elefants de Bronze Aleksey Teslin, Diàbolo (Rússia) Duo Soma, Perxa (Argentina) Daria Humeniuk, Anelles aèries (Ucraïna) Premi del Públic The Flying González, Triple Trapezi volant (Xile) Premi de la Crítica Duo Stardust, Patins acrobàtics (Ucraïna) Premi de la Imatge Duo Soul, Cercle aeri (Canadà & Moldàvia) Premi especial Natalia Jigalova Light Arrow, Cintes aèries (Kazakhstan)