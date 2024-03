L'Audiència ha jutjat un acusat que afronta 8 anys de presó per abusar d'una companya de feina quan dormia "sense consciència del que passava al voltant" afectada pel consum d'alcohol. Les acusacions sostenen que els fets van passar al pis de la dona, a Girona, la nit del 10 a l'11 de gener del 2021. Després d'un dinar, la víctima es va estirar al sofà perquè es trobava malament. Una estona més tard, segons ha explicat, es va despertar al llit, amb el processat fent-li tocaments. L'acusat ho nega i afirma que l'únic que va passar és que, quan traslladava la dona del sofà al llit, es van fer un petó. Segons ell, per això li va demanar disculpes per Whatsapp, amb expressions com "no puc perdonar-me a mi mateix" o "ho he espatllat tot".