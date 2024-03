La Sareb ha començat a vendre els pisos del bloc de Sant Julià de Ramis (Gironès) on fa un any l'Ajuntament i la PAH van aconseguir aturar el desnonament de dotze famílies. Després de signar un lloguer social amb sis d'elles, com es va acordar durant una reunió a Madrid, ara la resta dels pisos -en total, tretze- s'han posat al mercat a preus que oscil·len entre 116.000 i 166.000 euros. Aquí hi ha tant habitatges que fa temps que estan buits com també d'altres on hi viuen famílies que no complien els requisits de vulnerabilitat (i que ara poden optar a comprar-los o bé hauran de marxar-ne). L'alcalde, Marc Puigtió, agraeix que s'hagi resolt la situació de les famílies sense recursos i que l'operació permeti mobilitzar habitatge per al poble.

El cas que ha afectat les famílies d'aquest bloc de pisos, situat als números 8-16 del carrer Pau Casals, es remunta al 2018. Tot i que l'edifici va passar a mans de la Sareb, les dotze famílies afectades van seguir pagant el lloguer durant un any a l'antic propietari. Després van intentar regularitzar la situació, tot i que sense èxit, fins que a l'octubre del 2022 van rebre una ordre de desnonament per impagaments. Sant Julià i la Sareb arriben a un acord per aturar el desnonament El llançament es volia executar al febrer de l'any passat. Però la intervenció de l'Ajuntament de Sant Julià i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) va aconseguir frenar-lo. De fet, tant l'alcalde com membres de l'entitat van anar personalment fins a Madrid per trobar-se amb càrrecs de la Sareb i desllorigar la situació. Arran d'aquesta trobada, la Sareb va aturar el desnonament i va comprometre's a estudiar cas per cas la situació de les dotze famílies, per veure en quins casos es podria signar un lloguer social i en quins altres la venda de l'immoble tiraria endavant. Al llarg d'aquests mesos, la Sareb ha signat lloguers assequibles per a la meitat de les famílies (que eren les que complien els requisits de vulnerabilitat). I ara, un cop s'han tancat aquests contractes, la resta de pisos de l'edifici -en total, tretze- han sortit a la venda. Entre 116.000 i 166.000 euros Són habitatges d'entre una i tres habitacions, situats tant als baixos com a les diferents plantes, amb una superfície d'entre 68 i 111 metres quadrats. La Sareb els ha posat a la venda per preus que van dels 116.000 fins als 166.000 euros. Entre aquests tretze pisos n'hi ha que porten temps buits, però també aquells altres on hi viuen les famílies que no complien els requisits per acollir-se a un lloguer social. Ara, segons l'acord al qual es va arribar amb la Sareb, podran optar a comprar-los o bé hauran de marxar-ne. L'alcalde de Sant Julià de Ramis agraeix que la mediació amb l'anomenat 'banc dolent' hagi permès resoldre la situació de les famílies vulnerables. Marc Puigtió també posa en relleu que la venda dels pisos permetrà mobilitzar habitatge per al poble (en un municipi que es troba a tocar de Girona i on n'hi ha necessitat).