L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació la redacció del Pla director de l'arbrat urbà amb un doble objectiu: considerar l'arbre com a element principal de la infraestructura verda i establir les condicions i criteris per fer-ho realitat. En un horitzó de 20 anys, es pretenen assolir quatre reptes: augmentar la cobertura arbrada de la ciutat, incrementar la biodiversitat, definir i quantificar el percentatge d'espècies de cara al nou escenari d'adaptació al canvi climàtic i quantificar els serveis ecosistèmics de l'arbrat de la ciutat. Alhora, aquest Pla ha de proporcionar eines que facilitin comunicar el valor i els beneficis de l'arbrat a la ciutadania.

"Els arbres són un gran aliat per fer front al canvi climàtic perquè ens ajuden a reduir la contaminació i a baixar temperatures, en definitiva, a tenir una ciutat més preparada per aquest repte. Per això disposar d'aquest pla ens permetrà disposar d'una estratègia a curt, mitjà i llarg termini per convertir l'arbrat en l'element clau que ha de ser pel present i futur de Girona", ha explicat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella.

Actualment, a Girona hi ha uns 36.000 arbres urbans. Aquests permeten donar resposta a les conseqüències del canvi climàtic i a les illes de calor urbanes, que cada vegada són més intenses. Per tal de gestionar de manera més eficient tots aquests espais, l’Ajuntament elaborarà un pla que defineixi les accions a dur a terme en els propers 20 anys.

Diagnosi

Per una banda, s’elaborarà una diagnosi de l’estat actual dels arbres de la ciutat. Aquí no s’inclouen, els arbres de la Devesa, per la seva catalogació com a arbres monumentals, ni tampoc els de les zones boscoses de la ciutat. D’aquesta manera, es comptarà amb un inventari de tots els arbres que hi ha a la ciutat i amb informació de cada un d’ells.

Per l’altra banda, es planificaran les diferents accions a dur a terme amb l’objectiu de conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat i, en conseqüència, augmentar els beneficies que els espais naturals i, en concret, els arbres aporten al municipi i a la ciutadania.

Aquest pla no només pretén definir una estratègia de futur, sinó que també desenvoluparà un pla de gestió i manteniment de l'arbrat, establint criteris de plantació, poda, gestió del risc, etc. En concret, es definiran les actuacions periòdiques i puntuals que s’han de fer segons les característiques de l’arbrat urbà existent i futur.

Recentment, s’ha tret a licitació el contracte de manteniment dels arbres de la ciutat, on s’inclouen també els que estan situats als centres escolars. En el cas que el Pla director de l’arbrat detecti la necessitat de modificar algun tipus de manteniment, el contracte ho podrà assumir.

La redacció d’aquest document s’ha tret a licitació per un import de 28.607,86 euros i un termini de 10 mesos. L’actuació s’engloba dins el GiroNat, un projecte iniciat el 2022 compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d’un gir de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadora, socialment diversa, fluvial i pròxima a la natura.

Fons europeus

El projecte, que compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation, està coordinada per l’Ajuntament de Girona i compta amb el suport de la Universitat de Girona i de les entitats ambientalistes Associació La Sorellona, Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA).

Precisament ahir el PSc va anunciar que presentava una moció per reclamar un Pla Director, tot i que la tramitació de la licitació fa dies que ja està en marxa.