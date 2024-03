L’empresa que posarà els socorristes a Girona no és la que va oferir el preu més baix

La mesa de contractació de l’Ajuntament de Girona ha proposat una empresa per als serveis de socorrisme de les piscines que no és la que havia presentat la millor oferta econòmica . L’apartat tècnic ha capgirat la puntuació de la licitació.

L’Ajuntament va obrir un concurs públic per tal que una empresa s’encarregui dels serveis de socorrisme i primers auxilis de les piscines municipals de Palau, Santa Eugènia - Can Gibert del Pla i les piscines municipals d’estiu de la zona esportiva de la Devesa per, almenys, els dos pròxims anys. Hi haurà un socorrista a Can Gibert i a Palau i dos a la Devesa, amb un tercer de reforç al juliol, els caps de setmana i els festius. El personal adscrit al servei haurà de tenir coneixement de català i castellà per poder dirigir-se i donar instruccions als usuaris de les piscines en les dues llengües. La licitació tenia un preu de sortida de 415.459,28 euros per dos anys i és prorrogable dues anualitats.

En multitud de casos, en un concurs públic predomina l’oferta econòmica ja que té molta rellevància en els criteris de puntuació. O sigui, la que està disposada a executar el contracte a un preu menor, sense ser excessivament baix, sol endur-se l’adjudicació.

En aquesta ocasió però, no ha estat així. La que ha obtingut millor puntuació és Emergències Setmil SL, amb seu central a les illes Balears, que ofereix el servei per 403.113,92 euros. Una altra de les dues candidates s’oferia per un import de 369.605,08 euros.

Les puntuacions

En aquest cas, els criteris permetien sumar un màxim de 100 punts i el preu de l’oferta podia aportar un màxim de 49 punts, mentre que l’organització i execució del servei en donava 41. Els altres deu es repartien per diferents aspectes relacionats amb els equips i materials del servei. Mentre que l’empresa que ha guanyat el concurs va tenir 44,93 punts en el preu l’altra va obtenir-ne 49. No obstant, la segona va sumar només 16 punts en l’apartat tècnic, mentre que la vencedora va superar els 40 punts.

Emergències Setmil va exposar un millor projecte per l’organització i el funcionament general del servei, la supervisió, la cobertura de possibles baixes, i millors eines i estratègies per garantir el servei a la Devesa.

La tercera empresa que s’havia presentat, havia ofert el servei per 411.932 euros. No obstant, la mesa de contractació va decidir excloure-la «per vulnerar el secret de proposicions» en considerar que no havia fet correctament les propostes amb els sobres com tocava ja que en un dels sobres hauria donat excés d’informació respecte d’un altre que encara no estava obert. Ara falta que el govern validi la proposta de la mesa de contractació.